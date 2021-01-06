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Рейтинг медицинских новостей прошлого года возглавил не коронавирус

Рейтинг медицинских новостей прошлого года возглавил не коронавирус

РЕЙТИНГ МЕДИЦИНСКИХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОГО ГОДА ВОЗГЛАВИЛ НЕ КОРОНАВИРУС

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) составил рейтинг пяти самых главных медицинских новостей 2020 года

Хотя, COVID-19 попал в пятерку, но оказался совсем не на первом месте. По версии CDC, самой важной медицинской новостью прошлого года стало распространение малярийных комаров вида Anopheles stephensi.

Статью о малярийных комарах Anopheles stephensi опубликовали в августе во Всемирный день комаров. В публикации говорится, что эти насекомые являются одними из самых смертоносных животных на планете. Они по-тихоньку осваивают мир и успели проложить путь из родной для себя Южной Азии в Восточную Африку, передает rupor.info. Сначала этих насекомых заметили в Джибути, затем в 2016 г. в соседней Эфиопии, а через три года Судане и Сомали.

В CDC отметили, что с момента обнаружения этих комаров в Джибути, выросло количество случаев заражения малярией в городах.

А пятерка топ-новостей из области медицины по версии CDC вызывала удивление у пользователей сети. По каким критериям составлялись новости неизвестно, но список выглядит так:

  1. Угрожающее распространение комаров вида Anopheles stephensi.
  2. Значительные успехи Южной Африки в диагностике и лечении ВИЧ.
  3. Реакция CDC на пандемию COVID-19.
  4. Высокие показатели туберкулеза в Намибии вызывают тревогу, особенно это опасно на фоне пандемии коронавируса, который поражает легкие.
  5. Партнерское сотрудничество правительства США, CDC с министерством здравоохранения Уганды, которое было направлено на борьбу с пандемией COVID-19.

Источник: grippua.com.ua/

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Темы: здоровье

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