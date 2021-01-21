Резкое потепление: как себя обезопасить от перепада температур

Людмиле шестьдесят. Последние двадцать лет женщина страдает из-за резких перепадов температур. Существенно ухудшилось здоровье и чувствительность к погоде, когда заболела диабетом. Особенно трудно, говорит Людмила, когда происходят резкие перепады температур.

Людмила, уборщица

Бывает по-разному. Бывает, и что и давление повышается. Надо следить, бывает и голова болит. Таблетки пью, которые врач приписывал.

Именно с сегодняшнего дня синоптики обещают такой перепад - с минус восемнадцати, которые зафиксировали термометры в Харькове в четверг утром, - в пятницу их столбики поднимутся до плюс трех. И уже сейчас многие из харьковчан уже начали ощущать на себе погодные изменения.

Ну, конечно, голова немножко болит. Давление немножно есть... Да и вообще…

Татьяна

У них давление повышается. Они все в упадке. И не могут ничего делать. - Много среди знакомых таких людей? Ну, человека четыре есть.

Проблема метеозависимости – не нова. Врач Яна Алексеева рассказывает, что обычно в такие периоды в медучреждения за помощью действительно обращаются значительно больше пациентов, растет количество случаев инсультов и инфарктов.

Резкие потепления трудновато будет переносить тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, легочные, суставные и подвержены мигреней. И именно этим людям следует быть более внимательными к своему состоянию в следующие сутки.

Яна Алексеева, терапевт

У таких станах можуть навіть виникати втрати свідомості. Тому таким людям рекомендується в ці періоди менше себе навантажувати, пити більше теплого, частіше рухатися, виходити на прогулянки хоча б 30 хвилин в день людина повинна була проводити на вулиці.

По словам специалистов, сегодня метеозависимость все чаще встречается у молодежи. Хотя раньше больше проблем в такие дни испытывали люди преклонного возраста.

Симптомы могут быть различными – головная боль, тошнота, повышенное давление, слабость. И если самочувствие будет совсем подводить, лучше обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением, советует Яна Алексеева.





Агентство Телевидения Новости