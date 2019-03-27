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Роды после 40 и 50 лет признаны безопасными

Роды после 40 и 50 лет признаны безопасными

Эксперты изучили состояние здоровья взрослых женщин во время беременности, чтобы проверить на состоятельность тезис об опасности родов в 40-50 лет.

Под наблюдением ученых находились более 242 тысяч женщин. Исследователи уделили особое внимание тому, насколько часто встречались случаи преждевременных родов, гестационного диабета, гипертонии и кесарева сечения. Кроме того, врачи проверяли физические параметры младенцев.

Ученые выяснили, что осложнения были свойственны в основном для представительниц прекрасного пола старше 40 лет. При этом у тех, кому за 50, не было зарегистрировано эскалации заболеваний, которые характерны для рожениц в возрастном промежутке от 40 до 50.

Специалисты по окончании исследования вывели несколько правил, которых следует придерживаться возрастным роженицам для протекания беременности без осложнений. Израильские ученые советуют постоянно отслеживать уровень глюкозы в крови и измерять артериальное давление.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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