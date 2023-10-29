Розувастатин - опис, дози, протипоказання

Розувастатин (Rosuvastatin) - це медикамент, який застосовується для зниження рівня холестерину в крові. Він належить до класу статинів, які є ліками, розробленими для зниження рівня ліпідів (жирів) в організмі, особливо холестерину.

Розглянемо докладний опис розувастатину, а саме його застосування, дозування і протипоказання.

Застосування

Гіперхолестеринемія

Розувастатин призначається для зниження рівня загального холестерину, а також рівнів "поганого" холестерину (ЛПНЩ або ЛПДНЩ) у крові. Це застосовується для лікування гіперхолестеринемії та гіперліпідемії.

Гіпертригліцеридемія

Медикамент також може використовуватися для зниження рівнів тригліцеридів у крові.

Профілактика серцево-судинних захворювань

Розувастатин може застосовуватися для зниження ризику серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт міокарда та інсульт, особливо у пацієнтів з високим ризиком.

Дозування

Дозування розувастатину (наприклад, препарат Роксера инструкция) може відрізнятися залежно від пацієнта та його медичного стану.

Зазвичай початкова рекомендована доза для дорослих становить 10 мг один раз на день.

Однак дозу можна збільшувати за призначенням лікаря, щоб досягти бажаних цільових значень холестерину.

Максимальна рекомендована доза зазвичай становить 40 мг на добу.

Дітям та підліткам рекомендується інше дозування, і воно має визначатися лікарем.

Протипоказання

Розувастатин не слід призначати у таких випадках:

Відома алергічна реакція на розувастатин або інші компоненти препарату.

Вагітність та грудне вигодовування. Розувастатин може спричинити ушкодження плода, тому не рекомендується застосування під час вагітності або при плануванні вагітності. Також слід уникати при грудному вигодовуванні.

Підвищені значення печінкових ферментів. Якщо у пацієнта виявляються підвищені значення ферментів печінки, розувастатин може бути протипоказаний.

Печінкова недостатніст. У пацієнтів із серйозними порушеннями функції печінки застосування розувастатину може бути обмежене.

Пацієнтам із певними медичними станами та прийомом інших ліків слід консультуватися з лікарем перед початком прийому розувастатину.

Підсумок

Розувастатин - це потужний препарат, який може бути дуже корисним в управлінні рівнем холестерину та зниженні ризику серцево-судинних захворювань. Однак він має призначатися і використовуватися тільки під наглядом лікаря, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта та його медичну історію.