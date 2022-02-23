Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину – Віктор Ляшко

У світі триває тренд на спад реєстрації нових випадків COVID-19. Україна також минає пік захворюваності. Попри найбільші цифри виявлених випадків за весь час епідемії – а це понад 40 000 підтверджених захворювань на добу, – кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі. Про це розказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу.

«Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%, – зазначив очільник МОЗ. – І це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії».

Середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

Але, як зауважив міністр, українська статистика «ковідних» смертей – це смертність «із ковід», а не «від ковіду». До того ж смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2–3 тижні пізніше, ніж випадки й госпіталізації.

Зокрема, Віктор Ляшко пояснив: «У трактуванні смертності часто можна спостерігати маніпуляції та неправильне використання абсолютних цифр. Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо ковід був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани».

Відповідно це дещо завищує дані по «ковідній» смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами, які відображають смертність «від ковіду» або можуть обмежуватися лише госпітальною смертністю чи у визначений проміжок часу.

Якщо аналізувати великі масиви даних та підходити до питання комплексно, а не висмикувати окремі цифри, то за даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень «ковідної» смертності в Україні, навіть за чинної моделі звітності, є нижчим, ніж у Хорватії – на -53%, ніж у Греції – на -26%, ніж у Польщі – на -12%.

Міністр також нагадав, що важливу роль у ситуації зараз відіграє, звісно, вакцинація проти COVID-19.

«Завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я. За даними математичного моделювання, вакцинація в Україні вже врятувала близько 22 тисяч життів. Це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити як мінімум на 17%», – зазначив Віктор Ляшко.

Також успішне запровадження системи адаптивного карантину дозволило Україні проходити поточну хвилю з одним із найменших рівнів захворюваності у Європі.

Серед 15 великих країн Європи (з населенням понад 10 млн осіб) Україна у 2022 році займала 14–15 позиції за рівнем захворюваності на 100 тисяч населення.

Сьогодні у певних країнах Європи послаблюють карантинні вимоги та скасовують обмеження для туристів. Наприклад, Данія та Норвегія скасували обмеження на подорожі, Нідерланди більше не вимагають самоізоляції для вакцинованих бустерною дозою.

У Франції із середини лютого знято обмеження на роботу нічних клубів та харчування в масових закладах, таких як стадіони та кінотеатри, а з 28 лютого скасовується вимога носити маски в кафе, ресторанах та інших приміщеннях.

Велика Британія, завдяки масовій кампанії бустеризації, ще в січні оголосила план «виходу» з пандемії. І лише вимога 5-денної самоізоляції залишається до кінця березня.

Проте в усіх цих країнах є спільний фактор – це високий рівень вакцинації населення, який і дозволяє поступово повертатися до звичного життя.

«Наша мета – 70% населення, вакцинованих повним курсом, і бустерна доза для всіх, хто цього потребує. Саме це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період. Чим більше нас буде вакцинованих, тим швидше ми зможемо повернутись у допандемічні часи та жити без обмежень», – зазначив міністр.

Вакцинуйтеся, адже кожне щеплення – це крок уперед до подолання пандемії!

Источник: moz.gov.ua

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