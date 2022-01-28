С апреля антибиотики будут продавать только при наличии электронного рецепта

Уже с апреля купить антибиотики в аптеках можно будет только при наличии электронного рецепта. О таком нововведении сообщили в министерстве здравоохранения. Там убеждают: довольно часто люди самостоятельно назначают себе медицинские препараты, даже не посоветовавшись с врачом.

Александр Золотарев уже больше 20 лет работает терапевтом. Говорит, необдуманное использование лекарства действительно может очень навредить здоровью человека.

Александр Золотарев, врач-терапевт

Якщо доведено, що там є бактеріальні ускладнення, то антибіотики можна призначати, але є такі форми бактеріальної інфекції, коли антибіотики не призначають, адже легкий перебіг і організм сам знайде ресурси для того, щоб подолати цю інфекцію. Кожні ліки мають або якісь наслідки, вони чітко зазначені в інструкції як побочний ефект, або, можливо, розвиток антибіотикорезистентнисті

Харьковчане признаются, что в аптеках бывают частенько, особенно в зимний период. Но уверяют: антибиотики покупают только после рекомендаций врача.

Зоя

Дело в том, что вы же не знаете, какие последствия вызовет в твоем организме принятие таких антибиотиков. А потом — кто? Те же врачи будут откачивать вас и от этого же вас и вытаскивать вас.

Жанна

У людей может быть аллергия на те препараты, которые содержатся в антибиотиках, и люди сами себе могут сделать хуже.

Получить электронный рецепт смогут люди, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения, говорит Виктор Ляшко. Также внести свои данные в систему должны будут аптеки и больницы. Ведь только зарегистрированные медицинские учреждения смогут выдавать препараты по такому рецепту. Получить рекомендации человек сможет у врача после приема. В рецепте он должен указать препарат, его дозировку, способ и сроки использования.

Также Ляшко уверяет, что получить электронный рецепт можно будет даже без наличия декларации с семейным врачом.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

Запуск електронного рецепту вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів і, головне, — допоможе попередити розвиток стійкості до протимікробних препаратів. Адже сьогодні, згідно з даними центру громадського здоров’я, майже 64 відсотки людей помилково вважає, що гострі інфікціонні вірусні інфекції і застуду можна лікувати антибіотиками.

Министерство здравоохранения планирует следующим этапом ввести электронные рецепты на все остальные рецептурные препараты.

Агентство Телевидения Новости