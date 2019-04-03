Самые эффективные методы борьбы с домашними вредителями в квартире

Любимым временем года для множества насекомых является лето. Именно в летний период многие вредители начинают штурмовать жилые квартиры. В помещениях появляется много мух, комаров. Иногда спокойно жить не дают тараканы, муравьи, моль, блохи и клопы. Так, может потребоваться санитарная дезинсекция квартиры.

Кто наиболее опасен в квартирах?

В многоквартирных домах наибольшей напастью могут стать тараканы. Они размножаются очень быстро и расползаются по всем жилым помещениям. Скопление тараканов обычно бывает на кухне, поскольку они питаются пищевыми отходами. Вывести этих усатых паразитов достаточно сложно, ведь они выживают практически в любой среде. Тем не менее, существуют достаточно эффективные ядохимикаты, способные уничтожить паразитов.

В местах, где присутствует повышенная влажность, есть угроза появления мокриц. Зачастую такие «жители» заселяют душевые комнаты, туалеты, подвальные помещения. В шкафах же, где хранятся вещи из меха и шерсти, может поселиться моль. Для их уничтожения можно использовать специальные аэрозоли.

Но особенно опасными являются кровососы — клопы и блохи. Они доставляют много неприятностей, вызывая чесотку и аллергические реакции. Избавиться от них навсегда может помочь только полная дезинсекция.

Методы борьбы с домашними насекомыми-вредителями

В специализированных торговых точках можно приобрести разнообразные средства для защиты и борьбы с паразитами. Они продаются в разных формах:

- гели;

- клейкие ловушки;

- аэрозоли.

Некоторые из них довольно эффективны, поскольку в их составе содержатся компоненты, которые привлекают вредителей, оказывая на них отравляющее действие. Обычно средства для дезинсекции безопасны для детей и домашних питомцев, однако перед использованием следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Служба по уничтожению насекомых

Компания "Ликвидатор", которая профессионально занимается уничтожением всевозможных домашних вредителей, предлагает свои услуги без выходных. Ведь химикаты, которые есть в свободной продаже, имеют только запах и низкое количество действующего вещества. Наша же компания применяет комплексные меры по дезинсекции помещений. Работы проводятся в Харькове и области, а также Днепропетровске и близлежащих населённых пунктах. Основной офис “Ликвидатор” находится в Харькове, но все зоны обслуживания можно уточнить по телефонам, указанным на нашем сайте. Санитарная обработка производится максимально оперативно. Вызвать службу по борьбе с вредителями можно в праздничные дни или ночное время. На все виды работ предоставляется гарантия.

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