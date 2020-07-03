Самые эффективные приемы, позволяющие не опьянеть во время застолья

Врач Александр Мясников поделился приемами, которые помогают оставаться трезвым во время застолья. По его словам, за несколько часов до мероприятия нужно выпить рюмку крепкого напитка.

— Она запускает определенные биохимические процессы, которые помогают перебарывать и метаболизировать алкоголь, поступающий позже. Например, если застолье в пять вечера, выпейте рюмку в 11–12 часов дня, — отметил Мясников.

Медик напомнил, что алкоголь очень вреден, если не знать меры.

— За час до встречи можно выпить рюмку оливкового масла. Академик Покровский считал, что лучше масла — вареная картошка. Он говорил, что нужно поесть накануне и закусывать ею. Жирная пища (сало) тоже работает, — сказал врач.

Еще один прием, позволяющий избежать похмелья, — никогда не пить после 21:00.

Источник: Новости Ю

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