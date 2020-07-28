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Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса начались в США, - AP

Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса начались в США, - AP

В понедельник, 27 июля, началось крупнейшее в мире на сегодня исследование вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press.

В испытаниях участвуют 30 тысяч добровольцев. Они будут продолжать заниматься своими делами и не будут знать, получают реальную вакцину или плацебо. Каждый месяц будет испытываться новая вакцина на новой группе добровольцев.

Ученые же будут наблюдать, как реагируют испытуемые на инфекции.

Проводит исследования компания Moderna. Ее цель - не только проверить действенность вакцин, но и безопасность.

Первые результаты этих испытаний появятся через несколько месяцев.

Накануне стало известно, что Moderna получила от Управления высших медико-биологических исследований США еще 472 миллиона долларов на разработку вакцины от COVID-19, пишет Голос Америки. Дополнительное финансирование призвано помочь работе компании на поздней стадии клинических испытаний.

При этом в апреле компании выделили 483 миллиона от федерального ведомства, осуществляющего финансирование развития медицинских технологий. Это произошло в тот момент, когда разработка экспериментальной вакцины находилась на ранней стадии - на стадии испытаний, проводимых Национальными институтами здоровья.

Источник: censor.net.ua

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