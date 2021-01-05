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Самые полезные для организма фрукты в зимнее время

Самые полезные для организма фрукты в зимнее время

Зима – время, когда организм нуждается в витаминах.

Врачи, рассказали, какие сезонные фрукты наиболее полезны для организма в это время года.

Яблоки

Яблоки – источник клетчатки, витаминов С и К, и калия. Благодаря антиоксидантам в составе, яблоки помогают поддерживать здоровье сердца, снижают риск развития диабета, рака и даже болезни Альцгеймера, а также способствуют увеличению плотности костей. Кроме того, в этом знаменитом фрукте присутствует пектин – незаменимое вещество для здоровья кишечника.

Бананы

Если вы занимаетесь фитнесом, то, конечно, вам не стоит наседать на бананы. Всем остальным людям бананы не так страшны. Употребляя в пищу хотя бы один банан в день, мы получаем калий, а также углеводы, насыщающие наш организм.

Грейпфруты

Не только грейпфруты, а вообще цитрусовые. Тем, кто худеет – грейпфрут особенно подходит для рациона. Грейпфрут помогает снизить холестерин, а также он предотвращает образование камней в почках.

Гранаты

Вы удивитесь, но не все финики полезны Среди гранатов попадаются, как кисловатые так и сладкие плоды. Это уже как вам повезет найти спелые фрукты. Считается, что гранаты только улучшают качество крови, но кроме этого они еще богаты мощными противовоспалительными свойствами.

Хурма

В хурме содержится пектин, йод, а также разные необходимые витамины и микроэлементы, сжигающий жир. Врачи рекомендуют в день съедать 1-2 плода. Больше не стоит, иначе будет риск столкнутся с запором.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: питание

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