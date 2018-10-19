Самые популярные мифы о родах, которые давно пора развенчать
В эти мифы давно пора перестать верить
Многие будущие мамы в перед днем "X" просто умирают от волнения. Еще и родственники/подружки/интернет сдабривают дозой пугающих и лживых фактов о родах. О мифах, в которые давно пора перестать верить, читайте в материале Clutch.
Миф 1. Рожать очень больно
У беременной женщины выделяются гормоны, которые блокируют стрессовые и болевые ощущения. Поэтому процедура проходит хоть и неприятно, но не смертельно.
Миф 2. Нужно обязательно готовить интимные места перед родами
При бритье можно занести инфекцию, которая усложнит роды. Тем более, не стоит стыдится - что естественно, то не безобразно.
Миф 3. В роддомах очень страшно
Да, в советские времена это действительно были страшное место. Но теперь все изменилось: в роддом пускають родственников, а матери дают постоянный доступ к ребенку.
Миф 4. Родить можно только лежа на спине
Поза лежа на спине очень удобна лишь для акушеров и врачей. В современных условиях выбор позиций достаточно разнообразен, к тому же в родзалах обычно созданы условия для каждой из них.
Миф 5. Во время родов можно сильно испортить зрение
Да, если до беременности у вас были проблемы со зрением. Если давление колеблется, то есть риск отслоения сетчатки.
Миф 6. Если женщина здоровая – то она легко родит дома
Да, женщина может родить здорового ребенка сама, но присутствие медиков и акушеров сокращает риск осложнений до минимума. Лучше сразу перестраховаться и довериться врачам.
Миф 7. Если муж будет присутствовать при родах, то потеряет к жене сексуальный интерес
Результат может быть непредсказуемый. Важно, чтобы он сам хотел присутствовать на родах. Чаще всего, такая поддержка в важный момент только улучшает отношения.
Миф 8. После родов половые органы растянуться и никогда не будут прежними
Отчасти это правда. Да, женщина себя будет чувствовать совершенно по-другому. Но в течении 5-7 недель тонус половых органов придет в норму.
Источник: znaj.ua