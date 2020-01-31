Самые распространенные мужские сексуальные комплексы

Хотя мы и живем в век, когда доступна любая информация и при желании можно получить ответы на все вопросы, мужские сексуальные комплексы портят жизнь многим представителям сильного пола ничуть не меньше, чем раньше. Причин тут может быть много: особенности воспитания, развитие порноиндустрии, мнение окружающих, социальные и культурные нормы. И хотя подавляющее большинство комплексов находятся исключительно в голове, мужчинам от этого не легче. Так что же их тревожит в этой области?

Небольшой размер

Этот комплекс является одним из самых популярных. Почему-то некоторые мужчины думают, что чем большим размером члена наделила его природа, тем лучшим любовником он будет. Когда женщины слышат об этом, они улыбаются, потому что все мы разные, как мужчины, так и женщины. Далеко не все девушки были бы рады интимной встрече с обладателем большого «достоинства», потому что акт с таким «мачо» не принес бы им ничего, кроме неприятных ощущений и боли. Да, кто-то, может, и мечтает о мифических «20+» см, но таких единицы. Большинству будет вполне достаточно среднего размера, главное, как мужчина использует то, что дала ему природа!

А если не встанет?

Любой мужчина боится этого, как огня, и может даже начать уклоняться от интимных встреч. Если же так случится не один раз, то это может привести мужчину к серьезному психическому расстройству, которое называется синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, и тут уж без помощи врача ему не обойтись.

А «не встать» у мужчины действительно может, из-за юного возраста, неопытности, длительном воздержании, слишком частом просмотре порно. Причины могут быть еще более банальными: не привлекает партнерша, наличие вредных привычек или самая обычная усталость, смешанная со стрессом. Люди не роботы, бывает всякое. И если мужчину что-то действительно беспокоит, лучше будет исключить проблемы со здоровьем, и понять, что все остальное — просто рабочие моменты, которые бывают у всех.

Быстрый конец

Благодаря развитию порно некоторые мужчины считают, что половой акт, длящийся часами в десятках разных поз — это нормально. Но исследования сексологов должны их успокоить: средний половой акт, не считая прилюдии, длится всего 2,5 минуты. Причем нормой считается более широкий интервал, от 1,5 до 5 минут. А вообще норма тут — понятие относительное. Если хорошо вам и партнерше, разве нужно думать о какой-то норме? А поверьте, большинство девушек вовсе не обрадуется, если интимная встреча будет длиться слишком долго, потому что партнерша в этом случае получит уже не удовольствие, а усталость и неприятные ощущения.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»