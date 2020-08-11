Самые вредные для здоровья бытовые привычки

Алкоголь – отрава, никотин – яд. Но есть зло менее очевидное. Смотрите, чем могут обернуться обычные бытовые привычки.

Повышенная любовь к жвачке

Что произойдет, если постоянно жевать жвачку? В худшем случае – перекосит лицо. Если вы жуете все время на одной стороне, может развиться синдром височно-нижнечелюстного сустава. А от этого болят зубы, уши и голова. Гастрит на таком фоне выглядит просто приятным развлечением. Он, правда, гораздо более вероятное последствие вредной привычки.

Жевание – первый этап пищеварения, – напоминают врачи. Этот процесс вызывает реакцию желудка – тот готовит соляную кислоту и пепсин (фермент, расщепляющий белки до пептидов), чтобы излить их на пищу. Если еда не поступит, кислота и ферменты выльются в никуда и рано или поздно приведут к гастриту. Резинку надо жевать только после еды, очищая и освежая ротовую полость. Собственно, для этого жвачка и была придумана.

Немытая офисная чашка

Что будет, если не мыть офисную чашку? Почерневшее нутро, невразумительного цвета пятно в том месте, где вы привыкли делать глоток… О том, что боевую подругу надо привести в порядок, одни вспоминают в конце дня, а другие и вовсе в конце месяца.

Чарльз Герба, профессор микробиологии из Университета Аризоны, предупреждает: такая привычка может нанести существенный вред здоровью. 90% офисных чашек заражены микробами, причем на 20% посуды живет огромная колония колиморфных бактерий (на английском звучит еще тревожнее – fecal bacteria). Здравствуйте, герпес, тошнота, расстройство желудка и кровавая диарея.

Андрей Лобузнов, врач общей практики, специалист по интегральной превентивной и антивозрастной медицине, предлагает оглянуться в прошлое: «Раньше в СССР были автоматы по продаже газировки. Там стояли стаканы, и они споласкивались устройством, которое, мягко говоря, лишь делало вид, что мыло емкость. Так вот эти аппараты не были распространителями болезней, несмотря на то что ими пользовались тысячи людей. Офисная чашка – дело другое. В нее наливают горячие напитки. То есть, во-первых, появляется тепло. Во-вторых, в чай и кофе частенько добавляют сахар – почти идеальная среда для размножения микробов создана».

Только не вздумайте намывать свою чашечку губкой, которая тихонько тухнет на общественной кухне. Если работодатель не расщедрился на посудомоечную машину, используйте обычные бумажные полотенца.

Обгрызенный карандаш

Почему в приличном обществе не принято грызть ручку/карандаш? Возможно, причина в том, что люди с коричневыми бороздами на зубах или вовсе без резцов и коренных считаются менее привлекательными, чем обладатели красивой улыбки. «Если грызть постоянно, возникают микротравмы, трещины на эмали, мелкие сколы, – объясняет появление темных пятен стоматолог Ваграм Саркисян. – Это может привести к повышению чувствительности зубов».

Без специальной среды бактерии вокруг нас не такие воинственные, поэтому, если вы не делите ручку с товарищами, то съедаете не так много микроорганизмов. С другой стороны, велик риск травмировать десну занозой или измусоленным пластиком. При «удачном» стечении обстоятельств в ранку попадет инфекция. Десна воспалится – а так можно лишиться зубов.

Немытые руки после общения с животным

Чем чреваты контакты с животными? Тем, что кроме котика у вас, возможно, заведутся аскариды (глисты) или токсоплазмы. У большинства взрослых людей последние вызовут что-то вроде обычной простуды, а вот беременным токсоплазмоза надо, мягко говоря, избегать: паразиты нарушают развитие плода. «Но если питомец в полном порядке, на нем не больше бактерий, чем на вас, а слюна здоровой кошки или собаки обладает мощным дезинфицирующим действием», – выступает на стороне четвероногих Лобузнов. Тем более если речь идет о коте, который никогда не покидал пределов квартиры, – со всеми его бактериями вы уже сжились.

Если же зверь бывает на улице, стоит взвесить все за и против. Это история про то, что вам сто раз повезет, а на сто первый собачка принесет с улицы паразитов. Мыть руки надежнее и безопаснее, хотя на практике большинство людей выживает и так, потому что обладает иммунной системой.

Щелкание суставами

Почему нельзя щелкать шеей и пальцами? Это может привести к серьезным травмам и увечьям. Однажды кто-то из окружающих не выдержит отвратительного хруста и стукнет вас чем-нибудь тяжелым. Но даже если вокруг сплошь спокойные и терпеливые люди, вы сами вполне способны себе навредить.

«Любой сустав имеет суставную сумку, окружающие связки и мышцы. Когда человек регулярно щелкает пальцами или шеей, случаются микронадрывы. Тогда суставная жидкость выпотевает в окружающие ткани, сустав высыхает. По молодости организм быстро восстанавливается. Но с годами микроциркуляция в тканях ухудшается, так что привычка щелкать может привести к артрозу, – пугает врач-кинезитерапевт Александр Сибилев. – Похрустывать шеей можно, если есть внутренняя потребность, но не резко и не регулярно. При дискомфорте в шейном отделе лучше обратиться к мануальному терапевту, а еще заняться закачкой мышц, которые будут стабилизировать позвоночник».

Подойдут подтягивания и отжимания. Пальцеломам Сибилев рекомендует приобрести полужесткий мячик. Обхватываешь его и мнешь в свое удовольствие – отличный способ снять стресс-нагрузку с кисти.

Немытые после туалета руки

В это страшно поверить, но 62% джентльменов и 40% дам выходят из соответствующих комнат с грязными ладонями (данные британской компании Initial Washroom Hygiene). Граждан, похоже, не смущает ни общественное порицание, ни опасность заполучить расстройство желудка, гепатит А и грипп. «Вообще, все зависит от пола человека и степени чистоты гениталий, – объясняет Лобузнов. – Мужчина, воспользовавшийся писсуаром, чисто теоретически не прикасается ни к чему, кроме себя. Женщинам сложнее. Если вы дотрагиваетесь до ручки двери, кнопки и сиденья унитаза, надо мыть руки».

Биолог и научный журналист Ася Казанцева тоже настаивает на гигиене после посещения общественного туалета: «Здесь та же ситуация, что и с общественным транспортом: велик риск заражения гриппом и ОРВИ. Мы чаще «подхватываем» их вовсе не через вдох. Кто-то высморкался, у него осталось много вирусов на руках, потом он взялся за что-то в месте общего пользования, затем к этому прикоснулись мы, потерли глаза, нос – и заболели».

Опасная ложь

Почему врать – плохо? Нас с детства учили: ложь – вещь нехорошая, но объясняли это какими-то малопонятными моральными выкладками. А вот благодаря недавнему исследованию Университета Нотр-Дам выяснилось, что вранье провоцирует головную боль, спазмы спины, насморк и диарею. И как-то все сразу становится на места!

«С физиологической точки зрения ложь – это стресс, на который личность осознанно идет для получения выгоды, – разбирает механизм психиатр Александр Толмачев. – Длительный стресс способен привести к нарушению сна и аппетита, а при стечении неблагоприятных обстоятельств – запустить заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной систем или желудочно-кишечного тракта. Поэтому хроническая ложь вредна для здоровья».

«Частое вранье требует от человека держать в голове, кому, как и почему он соврал. Надо учитывать связи, потоки информации, что требует постоянной остроты ума и исключительной памяти, – продолжает Андрей Лобузнов. – Эта способность может быть развита у шпионов-разведчиков, но у нас с вами, простых людей, рано или поздно произойдет сбой: обязательно забудется какой-нибудь нюанс, и разоблачение неминуемо. Придется ретироваться или выдумывать ложь следующего уровня, что учетверит сложность задачи. Такой стресс человек способен выдерживать ограниченное время – требуется большой выброс кортизола. А ресурсы надпочечников, которые вырабатывают гормон, не безграничны: рано или поздно наступит дефицит вещества. Разовьются воспалительные реакции, аллергии, участятся инфекционные заболевания (и кишечные, и ОРЗ). Кортизол в организме требуется для огромного количества полезных биохимических реакций! Тратить его на ложь – абсолютно проигрышная стратегия».

Сон до обеда в выходные

Почему в выходные нельзя поспать до обеда? Увы, если не хотите заполучить проблемы с самочувствием, стоит пересмотреть привычку отсыпаться по субботам и воскресеньям. Ученые из Университета Питтсбурга мониторили сон и здоровье 447 добровольцев. И пришли к выводу, что у тех, кто регулярно пытается компенсировать недельный недосып за уик-энд, чаще отмечаются проблемы с весом, повышенный уровень холестерина и резистентность к инсулину. Очевидно, причина в изменениях метаболических процессов, связанных с так называемыми циркадными ритмами. Но поскольку исследование совсем свежее, ученым еще предстоит поработать над точным объяснением. А вы пока постарайтесь и в будни, и в выходные придерживаться сходного режима, говорят специалисты.

Источник: Новости Ю

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