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Сегодня появятся новые правила дезинфекции и погребения умерших от коронавируса

Сегодня появятся новые правила дезинфекции и погребения умерших от коронавируса

Минздрав готовит новые правила дезинфекции и погребения умерших с COVID-19. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сегодня, 6 апреля, обнародуют два постановления.

"Одно будет касаться именно правил дезинфекции, второе - правил и алгоритма захоронения больных с коронавирусом или с подозрением на коронавирусную болезнь", - заявил Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине зачастую нерационально используются дезинфецирующие средства.

 

Агентство Телевидения Новости

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