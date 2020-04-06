Сегодня появятся новые правила дезинфекции и погребения умерших от коронавируса

Минздрав готовит новые правила дезинфекции и погребения умерших с COVID-19. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сегодня, 6 апреля, обнародуют два постановления.

"Одно будет касаться именно правил дезинфекции, второе - правил и алгоритма захоронения больных с коронавирусом или с подозрением на коронавирусную болезнь", - заявил Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине зачастую нерационально используются дезинфецирующие средства.

Агентство Телевидения Новости