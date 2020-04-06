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Сегодня появятся новые правила дезинфекции и погребения умерших от коронавируса
Минздрав готовит новые правила дезинфекции и погребения умерших с COVID-19. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Сегодня, 6 апреля, обнародуют два постановления.
"Одно будет касаться именно правил дезинфекции, второе - правил и алгоритма захоронения больных с коронавирусом или с подозрением на коронавирусную болезнь", - заявил Ляшко.
По его словам, на сегодня в Украине зачастую нерационально используются дезинфецирующие средства.
Темы: коронавирус
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