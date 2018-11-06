Сергей Бабкин и известная телеведущая посетили детскую больницу в рамках благотворительного проекта «Здійсни мрію»

С помощью кисточки или карандаша ребенок воспроизводит свою мечту на бумаге, которые в дальнейшем собирает проект под названием "Здійсни мрію".

На этих листах - поездки за границу, встреча с кумиром, новенький гаджет и самое главное – мечта выздороветь.

Леонид, 7 лет

О чем ты мечтаешь, расскажи. - О кораблике, игрушечном кораблике.

Тимур, 7 лет

Я хочу быть лучшим футболистом, быть бомбардиром. - В какой команде ты хочешь играть? - В Барселоне.

Впрочем, по словам куратора проекта "Здійсни мрію" Лидии Таран, данный проект нацелен не на количество выполненных желаний, а на их качество. По словам телеведущей, он помогает почувствовать настоящее счастье тем, кто больше всего в этом нуждается, ведь эмоции счастья способны исцелять.

Лидия Таран, куратор проекта "Здійсни мрію"

Ми зараз бралися за здійснення мрій дуже тяжко хворих діток, а це - дуже багато обмежень насамперед, тому що там кришталевому хлопчику не можно було виходити в гори, тому що він і по квартирі пересувається тільки так - дуже обережно. Або там дівчинці з раком не можна летіти далеко, тому що в неї такий діагноз, або там дівчинці на діалізі не можна відлітати далеко від дому.

В областной детской больнице в рамках проекта урок мечты, кроме Лидии Таран, посетила известная блогер Анастасия Анисимова и музыкант Сергей Бабкин. Он убежден - таких проектов должно быть больше.

Сергей Бабкин, певец

Маловато, ну мне мало, я бы хотел больше. Ходить куда-нибудь кого-то проведывать, не знаю, кому-то приносить радость какую-то. Кому-то что-то говорить, чтобы кто-то у меня что-нибудь спрашивал. Мне всегда хочется что-то рассказывать, объяснять на своём опыте на жизненном. Или кому-то чем-то помочь, быть нужным, полезным - это счастье.

Данный проект путешествует по Украине в поисках мечты и в Харьков он приехал впервые, говорят организаторы. По словам главного врача детской больницы, у нее в руках уже около 600 рисунков, которые передадут проекту.

Оксана Пионтковская, главный врач областной детской больницы №1

Мы очень рады тому, что была такая возможность поучаствовать нашим детям в этом интересном проекте "Здійсни Мрію". И вот эти все рисунки - на самом деле это дети нарисовали – те, которые уже выписались, и сегодня у нас 400 детей в лечебном учреждении, и мы ещё 400 ожидаем таких вот «мечт». И будет очень здорово, когда кому-то из них повезёт, и кто-то достигнет своей мечты, а кто-то будет мечтать дальше и заразит своей мечтой ещё кого-то.

К декабрю благотворительный проект имеет цель собрать сто тысяч детских рисунков мечты. И к новогодним праздникам большинство из них воплотить в жизнь.

Агентство Телевидения Новости