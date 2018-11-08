Сергій Жадан і Харківська школа архітектури ініціюють збір коштів для допомоги медикам у прифронтовій зоні

27 листопада у Харкові в Харківській школі архітектури пройде благодійний художній аукціон, гроші з якого передадуть волонтерам медичної служби «Ульф». Їм потрібне обладнання, здатне виявляти внутрішню кровотечу. Це дозволить рятувати життя поранених ще до того, як їх доправлять до шпиталю. Про подію на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив один із ініціаторів акції письменник Сергій Жадан. Організацію аукціону взяли на себе Харківська школа архітектури, БФ «Україна ХХI», hudpromloft, партнером виступила PR-аґенція "Bagels & Letters".

Зібрати треба близько 90 000 гривень.

«У нас один портативний апарат УЗІ на два реанімобіля. І життя пораненого може залежати лише від того, яка з двох машин до нього приїде», – Юлія Сідорова та Аліна Михайлова, керівниці добровольчої медичної служби «Ульф» пояснюють, навіщо їм апарат вартістю майже дев’яносто тисяч гривень. – «Він показує внутрішню кровотечу. Чи є вона – бажано перевірити кожного пораненого. Бо бувають випадки, коли солдата відкинуло вибуховою хвилею і зовнішніх ушкоджень у нього жодних, а помер - від внутрішньої кровотечі. За понад рік роботи у нас таких випадків не було. І ми не хочемо, щоб сталися».

За перший рік свого існування медики «Ульфа» вивезли з-під вогню 28 поранених. Служба працює на Авдіївському напрямку та надає медичну допомогу на волонтерських засадах пораненим бійцям і місцевому населенню.

Свої роботи для аукціону надали харківські художники – як "класики", так і студенти Харківської школи архітектури, «за що їм велика подяка», написав Сергій Жадан у своєму пості.

Ті, хто не зможе бути присутнім на заході, але хочуть допомогти, можуть зробити свій благодійний внесок на картку 4731 2191 0299 1134 (Юлія Сідорова) з призначенням платежу «УЛЬФ». Кожен ваш внесок має значення, – нагадують організатори

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