Серийное производство отечественных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса будет налажено на следующей неделе - Ляшко

Украинские производители ПЦР-тестов для диагностики коронавируса планируют на следующей неделе наладить их серийное производство и дальнейшие поставки в лаборатории. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 2 апреля.

«Мы работали с Институтом молекулярной биологии и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут поставки в ПЦР-лаборатории. Мы обеспечим всех, кто нуждается, лабораторными исследованиями», - сказал Ляшко.

Он также добавил, что Минздрав наладил работу мобильных бригад и их сотрудничество с частными лабораториями, которые готовы предоставить свои пункты забора биоматериала для уменьшения нагрузки на государственные медучреждения.

Главный санитарный врач напомнил, что маски не защищают человека от коронавируса, но стоит рассматривать каждого как потенциально инфицированного. В таком случае маска сможет защитить других.

Источник: elektrovesti.net

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