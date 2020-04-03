Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:35
Просмотров: 68

Серийное производство отечественных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса будет налажено на следующей неделе - Ляшко

Серийное производство отечественных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса будет налажено на следующей неделе - Ляшко

Украинские производители ПЦР-тестов для диагностики коронавируса планируют на следующей неделе наладить их серийное производство и дальнейшие поставки в лаборатории. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 2 апреля.

«Мы работали с Институтом молекулярной биологии и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут поставки в ПЦР-лаборатории. Мы обеспечим всех, кто нуждается, лабораторными исследованиями», - сказал Ляшко.

Он также добавил, что Минздрав наладил работу мобильных бригад и их сотрудничество с частными лабораториями, которые готовы предоставить свои пункты забора биоматериала для уменьшения нагрузки на государственные медучреждения.

Главный санитарный врач напомнил, что маски не защищают человека от коронавируса, но стоит рассматривать каждого как потенциально инфицированного. В таком случае маска сможет защитить других.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти на дивані”: Шмигаль анонсував створення стратегічної платформи
Сегодня 08:03    32
Під час карантину ФОП можуть не вести книгу обліку доходів
Сегодня 07:55    39
В России заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса
Сегодня 07:37    88
80 науковців світу закликали владу України зберегти фінансування культурних і наукових інституцій
Сегодня 07:28    54
У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство. ФОТО
Сегодня 06:44    65
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:17    130
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    66
60% українців мають заощаджень лише на місяць
02.04.2020 13:30    226
Українські медики, які працюють з хворими на коронавірус, отримають надбавку в 300%
02.04.2020 12:25    132
Морські прикордонники запобігли нанесенню шкоди державі на понад 80 тисяч гривень
02.04.2020 12:12    130
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 