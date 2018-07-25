Сезон арбузов: опасны ли они?

Пенсионерка Евгения Ивановна на рынок пришла за овощами. А вот арбузы проходит даже не смотрит. Женщина говорит: в этом году они с мужем уже несколько раз выбрасывали арбузы в помойку. Напрасно потраченные деньги и испорченное настроение. Больше покупать ранние полосатые ягоды не будет рисковать.

Евгения Ивановна, пенсионерка

По пять рублей принесла, 28 гривен отдала и в мусорку вынесла. А потом муж принес – и еще лучше. В общем, арбузы невозможные: откуда они берут, откуда это всё, чем они наколоты - тоже не понятно ничего. Разрезаешь – а они там белые: вот белая полоса, белая полоса. Если бы они там были немножко красненькие. Я очень люблю арбузы и ем я арбузы, но тем не менее, такое вот.

Покупатели говорят: боятся, что в арбузах есть так называемые нитраты. Это соединение азота, которое используется для удобрения почвы. Чтобы овощ был большим, насыщенным и сладким, а главное - чтобы быстрее рос. Для организма человека нитраты - вредные. Поэтому харьковчане не спешат покупать арбузы раньше времени. Ждут более поздних, так как считают, что те будут полезными и не слишком напичканы различными примесями.

Галина, покупатель

Боюсь покупать. – А почему? – Ну, говорят - они нитратные. Осенью, когда вроде бы сезон самый, где-то в конце августа – во второй половине августа.

А вот Игорь Федорович к этому подходит с юмором. Говорит, что арбузы с нитратами ему семейный бюджет сэкономили.

Игорь Федорович, пенсионер

Арбузы в этом году не покупал, а буду с первого сентября, когда школа начинается. Осенью, когда вроде бы сезон самый, где-то в конце августа, во второй половине августа. По количеству нитратов, которые в них сегодня, меня освободили от сердечно-сосудистых лекарств - они на нитратах. А тут поел арбуз и ничего не надо принимать – значит, экономлю семейный бюджет.

Сезон арбузов в этом году начался рано. С середины июня на прилавках уже появились херсонские арбузы - говорит реализатор на Центральном рынке. Продавцы, чтобы узнать спелый ли овощ, предлагают людям постучать по арбузу, проверить сухой хвостик. Могут даже надрезать кусочек.

Людмила, реализатор

Каждый выбирает по-своему. У каждого свой вкус, и каждый выбирает по-своему: кто выбирает по хвостику, кто выбирает по виду. Кто выбирает: если бледный, значит, зеленый, а если темнее, то этот спелее. Каждый по-своему, у каждого свой вкус. Ну, по звону. Кому вот тупее – значит, этот еще может полежать – этот зеленее. Какой звонче, тот уже сразу можно кушать.

Цена, по сравнению с прошлым годом, не изменилась: шесть гривен за килограмм. Женщина также утверждает, что покупать арбузы на рынке безопасно, ведь их сначала проверяют в лаборатории. И желтые круги, волнующие людей - не показатель нитратов.

Людмила, реализатор

Это от дождя. Ничего там страшного. Или листик там где-то прилепился. Это ничего страшного нет. У нас всё лаборатория проверяет. Так что, если некачественный продукт – продавать никто его не будет.

Специалист из главного управления Госпродпотребслужбы подтверждает: на официальных рынках покупать арбузы действительно можно без опасений, ведь они проходят проверку. А вот места, где продают арбузы незаконно, и над дорогами - советуют обходить. Там никто качество продукта не проверяет.

Валерий Сытник, нач.отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпродпотребслужбы области

Якщо це в санкціонованих місцях, то на ринках обов’язково здійснюються аналізи і перевіряються. – То, есть людям можно там покупать? – На ринках, так, я б рекомендував, поза межами ринку, як кажуть, на свій розсуд. На свій ризик будуть придбати такі овочі та фрукти.

Кроме этого, специалист отмечает: есть допустимая норма нитратов в овощах зафиксированая приказом Министерства здравоохранения. Для арбузов она составляет 60 мг на 1 кг продукта.

Агентство Телевидения Новости