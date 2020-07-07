"Сезон" кишкових інфекцій у розпалі – 5 кроків захисту від ЦГЗ
В спеку розпочинається активний період поширення кишкових інфекцій.
Все тому, що найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження, немитих фруктах та овочах або грязній воді.
Центр громадського здоров'я надає кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від таких інфекцій.
Що таке гострі кишкові інфекції?
Це одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.
Зазвичай, гострі кишкові інфекції викликані бактеріями чи вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.
Кишкові інфекції передаються через:
● споживання зараженої їжі;
● вживання зараженої води;
● купання у забруднених водоймах;
● через брудні руки і предмети побуту.
Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій: слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея.
При перших симптомах варто звернутися до лікаря.
Щоб вберегти себе від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій вжливо вживати лише ті продукти, у якості яких ви впевнені.
Крім того, варто купатися у чистих водоймах і відпочивати лише на офіційно відкритих для відпочинку пляжах і рекреаційних зонах.
5 кроків до безпечного харчування
Підтримуйте чистоту:
● мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;
● мийте руки після відвідування туалету;
● вимийте і продезинфікуйте всі поверхні і кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі;
● захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин;
Відокремлюйте сиру їжу від готової:
● відокремлюйте сире м’ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів;
● для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;
● зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами;
Ретельно готуйте їжу:
● ретельно прожарюйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і морепродукти;
● доводьте страви до кипіння, щоб переконатися, що вони готувалися при 100° С;
● сік м’яса чи птиці при приготуванні повинен бути прозорим безкольоровим, а не рожевим;
● ретельно підігрівайте приготовану їжу.
Зберігайте їжу при безпечній температурі:
● не залишайте приготовану їжу при кімнатній температурі більш ніж на 20 хв;
● не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику;
● не розморожуйте продукти при кімнатній температурі;
Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти:
● використовуйте чисту або очищену воду;
● обирайте свіжі і не зіпсовані продукти;
● ретельно мийте овочі і фрукти, особливо, якщо вживатимете їх свіжими;
● не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.
Источник: life.pravda.com.ua
Источник: Дарія Поперечна