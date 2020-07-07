"Сезон" кишкових інфекцій у розпалі – 5 кроків захисту від ЦГЗ

В спеку розпочинається активний період поширення кишкових інфекцій.

Все тому, що найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження, немитих фруктах та овочах або грязній воді.

Центр громадського здоров'я надає кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від таких інфекцій.

Що таке гострі кишкові інфекції?

Це одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Зазвичай, гострі кишкові інфекції викликані бактеріями чи вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.

Кишкові інфекції передаються через:

● споживання зараженої їжі;

● вживання зараженої води;

● купання у забруднених водоймах;

● через брудні руки і предмети побуту.

Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій: слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея.

При перших симптомах варто звернутися до лікаря.

Щоб вберегти себе від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій вжливо вживати лише ті продукти, у якості яких ви впевнені.

Крім того, варто купатися у чистих водоймах і відпочивати лише на офіційно відкритих для відпочинку пляжах і рекреаційних зонах.

5 кроків до безпечного харчування

Підтримуйте чистоту:

● мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;

● мийте руки після відвідування туалету;

● вимийте і продезинфікуйте всі поверхні і кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі;

● захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин;

Відокремлюйте сиру їжу від готової:

● відокремлюйте сире м’ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів;

● для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;

● зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами;

Ретельно готуйте їжу:

● ретельно прожарюйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і морепродукти;

● доводьте страви до кипіння, щоб переконатися, що вони готувалися при 100° С;

● сік м’яса чи птиці при приготуванні повинен бути прозорим безкольоровим, а не рожевим;

● ретельно підігрівайте приготовану їжу.

Зберігайте їжу при безпечній температурі:

● не залишайте приготовану їжу при кімнатній температурі більш ніж на 20 хв;

● не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику;

● не розморожуйте продукти при кімнатній температурі;

Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти:

● використовуйте чисту або очищену воду;

● обирайте свіжі і не зіпсовані продукти;

● ретельно мийте овочі і фрукти, особливо, якщо вживатимете їх свіжими;

● не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Источник: life.pravda.com.ua

Источник: Дарія Поперечна

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