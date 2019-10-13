Сезон щеплень: що кажуть лікарі про вакцини від грипу

Близько 138 тисяч українців протягом тижня захворіли на грип та ГРВІ

Така кількість хворих - на чверть нижче епідеміологічного порогу, звітують в Центрі громадського здоров'я МОЗ. Сплеск захворюваності традиційно припадає на грудень-лютий. Зараз - кажуть лікарі - ідеальний час робити щеплення. Вакцини від грипу вже надходять в аптеки та поліклініки від минулого тижня.

"Спочатку думав, що це звичайне ГРВІ, але коли температура стала вже 39 протягом декількох днів, то я зрозумів, що це грип, викликав лікаря. Відчуття звичайно були не дуже хороші, цілий тиждень лежати з температурою 39", - Денис Мухін, киянин.

Що таке грип - на власному досвіді киянин Денис Мухін відчув кілька років тому. Через тривалу лихоманку потрапив під крапельниці. З того часу ставлення до так званої застуди змінив. Тепер щосезону - у перших рядах на щеплення.

"Я хочу ще дитину вакцинувати і маму, тому що коли я тоді захворів, то захворіли всі - і мама, і дитина, і дружина. Зараз звернувся в свою клініку - сказали поки що немає, буде - я обов'язково зроблю", - пояснює киянин.

Є вакцина "Джиси флю", Південна Корея виробляє. Зберігається в холодильничку, в індивідуальних шприцах, де вже є голка, нічого не треба надягати. Відкривається при людині і швиденько вводиться, тут маленька голочка і півтора мілілітри самої вакцини.

В цій приватній амбулаторії сезон щеплень вже відкрили. За тиждень вакцинували понад сотню пацієнтів.

"20-30 людей вже точно, це тільки моїх пацієнтів, у нас працює ще троє лікарів - і в кожного плюс було по кілька виїздів у офіс, де по 30-40 людей одночасно вакцинувалися в кожному офісі. Тому це вже досить велика цифра", - коментує Дарина Дмитрієвська, сімейний лікар.

Зазвичай щеплення від грипу добре переноситься і практично не має протипоказань, запевняє сімейний лікар Дарина Дмитрієвська. Щороку, каже, охочих вакцинуватися - більшає. Тим не менш і упередженого ставлення до протигрипозних вакцин - вистачає.

"Насправді у вакцині немає живого вірусу, який може викликати якусь форму грипу в принципі, це у будь-якому разі неможливо. Сумніви щодо вакцинації виникають на фоні того, що людина каже - я ніколи не хворів на грип, навіщо мені ця вакцинація. Ми пояснюємо, що добре, що ти не хворів, але захворіти ніхто не застрахований - це набагато дорожче, набагато важче для організму і краще вакцинуватися", - пояснює лікарка.

"Цьогоріч на території України циркулюватимуть 4 штами вірусів грипу - два грип типу А і два грип типу Б. Вони не є нові, добре знайомі українцям з попередніх сезонів, але це не означає, що вони менш небезпечні. Віруси, які я зазначила, входять в оновлений склад вакцин проти грипу", - пояснює Оксана Артемчук, завідувач відділу грипу та ГРВІ центру громадського здоров'я МОЗ України.

Наразі в Україні доступні два види вакцин - французького та південно-корейського виробництва. Вартістю в аптеках близько 250-ти гривень. Але у приватних клініках ще візьмуть додаткову платню за обов'язковий огляд. В такому разі загальні витрати зростуть орієнтовно до півтисячі гривень. Особливо рекомендовані щеплення тим, хто у групі ризику - медичним працівникам, освітянам, літнім людям, дітям та вагітним - кажуть в Центрі громадського здоров'я. У минулий сезон вакцинувалися від грипу понад 160 тисяч українців.

"На жаль, це дуже мала кількість, тому що в Україні всього близько 15 мільйонів осіб груп ризику. Ми сподіваємося, що в цьому сезоні ця цифра буде значно більшою, ми очікуємо на більшу кількість доз завезену в Україну. В минулому сезоні це було 350 тисяч доз, в цьому сезоні - 500 тисяч доз", - розповіла Оксана Артемчук, завідувач відділу грипу та ГРВІ центру громадського здоров'я МОЗ України.

За інформацією Держлікслужби державний контроль якості вже пройшли майже 220 тисяч доз. Ще понад 80 тисяч французьких вакцин - очікують висновків, після чого також з'являться на полицях аптек та медзакладів. Тим часом, лікарі не втомлюються нагадувати, що грип небезпечна хвороба, що минулого року забрала 64 життя. Тому закликають українців уважно ставитися до свого здоров'я і не відкладати можливість убезпечити себе - на потім.

Источник: 5.ua

Автор: Олена Соловйова, Андрій Ткаченко, "5 канал"

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