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Щеплення від COVID-19 захищає підлітків від госпіталізації – Ігор Кузін

Щеплення від COVID-19 захищає підлітків від госпіталізації – Ігор Кузін

Вакцинація підлітків від COVID-19 захищає їх від важких наслідків коронавірусної хвороби. Про це наголосив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває майже дві з половиною тисячі дітей як із підтвердженим COVID-19, так і з підозрою на коронавірус. Зайнято більше ніж 50% ліжок, призначених для їх лікування. З початку року кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Водночас в Україні можна вакцинувати дітей від 12 років. Для цього використовується вакцина Comirnaty від Pfizer. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вона на 93% ефективна щодо необхідності госпіталізації підлітків віком 12–18 років», – наголосив головний державний санітарний лікар.

Він також закликав батьків менших дітей нагадати їм базові протиепідемічні правила: миття рук, етикет кашлю, фізичну дистанцію.

Довідка: 13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей від 12 років від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12–17 років, які довели її ефективність та безпечність. Виробник вніс в інструкцію до вакцини зміни, якими дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років.

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от: США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС та інші.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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