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Що робити при симптомах COVID-19, якщо немає сімейного лікаря – пояснює МОЗ

Що робити при симптомах COVID-19, якщо немає сімейного лікаря – пояснює МОЗ

Якщо у людини немає сімейного лікаря, але наявні симптоми COVID-19, їй треба звернутися на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров’я.

Там пацієнту підкажуть, як діяти, повідомляють у МОЗ.

Всеукраїнський контакт-центр із протидії поширенню коронавірусної хвороби працює цілодобово. Зателефонувати туди можна за номером: 0 800 60 20 19.

Також можна звернутися на "гарячі лінії" своїх регіонів, номери яких зазначені на сайтах місцевих обласних адміністрацій.

Третій варіант – зателефонувати за номером 103. Диспетчер екстреної медичної допомоги опитає пацієнта і визначить, чи повинна до нього їхати "швидка".

Якщо причин для госпіталізації немає, пацієнту дадуть поради щодо лікування та самоізоляції.

"Екстрена медична допомога виїжджає на виклик лише у тих випадках, коли існує пряма загроза життю та здоров’ю людини. Рішення щодо госпіталізації бригада швидкої приймає, провівши обстеження", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповідали, в яких випадках треба викликати "швидку" при наявності симптомів COVID-19.

Також в Україні пацієнти з ознаками грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Яна Осадча

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