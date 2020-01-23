Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Уже 9 людей померли від коронавірусу в Китаї, підтверджено не менше 440 випадків захворювання.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Національну комісію з питань охорони здоров'я КНР.

Раніше у США зафіксували перший випадок захворювання на новий коронавірус.

Також в Росії в ніч з 21 на 22 січня госпіталізували пасажирку літака з Китаю в аеропорті Хабаровська з підозрою на коронавірус, повідомляє "Сибір.Реалії".

Проте діагноз поки не підтверджений.

В Азії випадки захворювання були виявлені в Тайвані, Південній Кореї, Таїланді і Японії, повідомляє МОЗ.

Що це за вірус та звідки він пішов?

Коронавіруси – це велика родина вірусів, які можуть спричиняти як легкі захворювання типу застуди, так і серйозні, як, наприклад, атипова пневмонія.

Серед ознак інфекції

• респіраторні симптоми,

• лихоманка,

• кашель,

• задишка та ускладнене дихання.

Він передається від людини до людини.

Уперше вірус виявили у грудні 2019 року у китайському місті Ухань.

Ймовірно, розповсюдження почалося із місцевого ринку морепродуктів, де також продавали живих тварин.

Науковці припускають, що це вірус тієї самої родини, що і той, який спровокував епідемію атипової пневмонії в Китаї десять років тому.

Як запобігти захворюванню і чи існує лікування?

Поки ВООЗ не надав якихось специфічних рекомендацій мандрівникам, тільки загальні.

У разі відвідування зооринків або ринків із продуктами тваринного походження, дотримуйтеся таких правил:

• уникайте контакту з хворими тваринами або зіпсованими продуктами тваринного походження;

• мийте руки з милом після торкання тварин або продуктів тваринного походження;

• уникайте будь-якого контакту з безхатніми тваринами, що можливо проживають на території зооринку;

• не торкайтесь очей, носа та рота брудними руками;

• уникайте контакту з потенційно зараженими (контамінованими) тваринними залишками або рідинами на ґрунті або частинах предметів магазину або зооринку;

• уникайте споживання сирих або недостатньо оброблених продуктів тваринного походження. Потрібно належним чином термічно обробляти сире м’ясо, м’ясні субпродукти, молоко та слідувати належним практикам приготування харчових продуктів.

Рекомендації для груп ризику:

Групам професійного ризику (працівники бійні, ветеринари, працівники зооринків, а також інші особи, що займаються поводженням з живими тваринами та продуктами тваринного походження) слід дотримуватись таких правил:

• стежте за належною особистою гігієною;

• використовуйте захисні накидки, рукавиці, маски під час поводження з тваринами або свіжими продуктами тваринного походження;

• уникайте контакту з рідинами організму тварин, якщо не використовуєте захисне спорядження;

• дезінфікуйте та мийте захисне спорядження щоденно;

• зберігайте захисний одяг та спорядження після обробки у відведеному місці на роботі для попередження можливого інфікування через захисне спорядження інших осіб;

• мертві тварини повинні бути безпечно похованими або знищеними;

• будьте уважними та інформуйте про будь-які нетипові захворювання у тварин відповідні інстанції.

Поки про конкретне лікування не говорять.

Але вчені почали розробляти вакцину проти вірусу, повідомляє CNN.

Для того, щоб розпочати клінічні дослідження, потрібно декілька місяців, стверджує Ентоні Фаучі, керівник Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

А щоб вакцина стала доступною, треба більше року.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Катерина Хорощак

Новости портала «Весь Харьков»