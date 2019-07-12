Шість правил виховання повільної дитини

Ви можете дратуватися, але малюку просто потрібно більше часу



1. Якщо дитина повільно збирається, не свари її через це.

Постарайся зрозуміти причину споівльненості, частіше хвали малюка, коли він впорався з чимось швидше звичайного.



2. Не зловживай зайвою турботою, намагаючись допомогти дитині в будь-якій ситуації, інакше його власні навички не розвинуться належним чином.



3. Спробуй звертатися до малюка з періодичними проханнями про допомогу. Зазвичай це знаходить відгук і бажання в дитині зробити все швидше і якісніше, адже його просить мама.



4. Учи дитини на своєму прикладі. Збирай все необхідне для власних ранкових зборів з вечора, щоб не поспішати вранці.



5. Не давай малюкові завдання, які вимагають підвищеної концентрації уваги (більше 15-20 хвилин). Від подібних прохань такі діти швидко втомляться.



6. У випадку з перемиканням з одного роду діяльності на інший - давай дитині час звикнути до того, що їй потрібно робити іншу справу.

Источник: nashamama.com

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