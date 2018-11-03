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Штами грипу Мічиган та Сингапур можуть дійти до Харківщини. ВІДЕО

Штами грипу Мічиган та Сингапур можуть дійти до Харківщини. ВІДЕО

Фахівці розповіли, які штами грипу цьогоріч можуть з’явитися у регіоні.

В цьому епідеміологічному сезоні жодного випадку захворювання на грип в Харківській області не зафіксовано. Проте на респіраторні інфекції в регіоні захворіло 19 749 осіб, з них 13312 — це діти (67%). Про це повідомив заступник начальника Управління охорони здоров’я ХОДА Геннадій Бондарчук.

- Госпіталізовано в цьому епідеміологічному сезоні 492 особи, з них 385 дітей, - зазначив фахівець. - Харківським обласним лабораторним центром у поточному році виявлено 86 позитивних результатів, але жодного випадку грипу в цьому році не зафіксовано. Було виявлено віруси парагрипу, аденовірусу тощо.

Не тільки на Харківщині, але й в Україні поки що випадки грипу не зафіксовано. Не поширені вони й в європейських країнах, тільки одиничні випадки у Словаччині.

Однак, за даними Всесвітньої організації здоров’я в цьому році на території Європи очікуються три віруси грипу: вірус А Н1N1 (Мічиган), вірус А Н3N2 (Сингапур) та вірус В — Колорадо. Віруси Сингапур і Колорадо є досить новими для Європи, за прогнозами фахівців, захворювання на зазначені штами можуть протікати в важкій формі.

Для запобігання різних ускладнень грипу та інфекцій облздрав рекомендує своєчасно проводити щеплення. За словами Геннадія Бондарчука, Харківщина забезпечена вакцинами проти зазначених штамів грипу, їх в аптечній мережі області понад 10 тисяч доз.

- На Харківщині є дві вакцини — одна виробництва Південної Кореї (показана для дітей віком від 6 місяців), інша — Франції. Орієнтована вартість 250-350 гривень, - зауважив заступник начальника Управління охорони здоров’я ХОДА.

При цьому він зазначив, що безкоштовної вакцини в області немає.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Юлія Міронюк

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