Швидка буде доїжджати до пацієнта скоріше, ми запровадимо новий принцип виклику без прив‘язки до області - Максим Степанов

Міністерство охорони здоров’я України планує цього року запровадити у роботі екстреної медичної допомоги принцип екстериторіальності, який дозволить бригадам “швидкої” здійснювати виїзди на найближчі виклики без прив’язки до області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на щоденному брифінгу.

“Питання, яке ми хочемо завершити цього року, - це запровадження принципу екстериторіальності. Що він означає? У випадку, якщо машина швидкої допомоги знаходиться поруч з іншою областю, вона зможе виїжджати туди та надавати медичну допомогу”, - сказав він.

За словами міністра, наразі розроблено чіткий алгоритм роботи екстреної медичної допомоги за принципом екстериторіальності. Практично у всіх автомобілях екстреної медичної допомоги встановлені GPS навігатори, які дозволять диспетчеру направляти на виклик найближчу “карету” швидкої без прив’язки до області.

“Ця система опрацьована уже в багатьох областях. І там, де вона на повну запрацювала, ми бачимо суттєве зменшення часу доїзду на відповідний виклик”, - резюмував очільник МОЗ.

Источник: moz.gov.ua

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