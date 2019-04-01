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Сидячий образ жизни для здоровья не лучше курения

Сидячий образ жизни для здоровья не лучше курения

Только из-за привычки много сидеть в Великобритании каждый год умирают по 70 000 человек. Это даже больше, чем от рака лёгких.

Все мы неоднократно слышали о том, что курение смертельно опасно для нашего здоровья, оно связано с риском развития болезней легких и сердца. Между тем большинство из нас проводит в сидячем положении чуть ли не по 20 часов в день. Это и сидение дома перед телевизором, и перед офисным компьютером в удобном кресле. Очередное исследование показало, что сидячий образ жизни вредит здоровью, причём даже больше, чем курение. В частности, в 2016 году в Великобритании из-за сидячего образа жизни скончалась 70 000 человек, что больше, чем от рака легких, который более чем в 90% случаев вызывается курением.

Не стоит думать, что привычка сидеть увеличивает только опасность болей в спине. В реальности, она приближает самые серьезные болезни сердца и сосудов, а также преждевременную смерть. В первую очередь, это связано с увеличением вероятности развития лишнего веса и ожирения. Кроме того, сидячий образ жизни, судя по всему, влияет на работу гормонов, метаболизма и мозга. Он провоцирует воспалительные процессы в нашем теле.

К числу заболеваний, прямо связанных с сидячим образом жизни, относятся сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа, некоторые разновидности опухолей вроде рака легких, а также преждевременная смерть по всем причинам. Привычка сидеть негативно воздействует на мозг, снижает настроение, когнитивные навыки и память, а также повышает риск старческого слабоумия. Даже регулярные походы в спортзал не могут свести на нет пагубные последствия сидячего образа жизни, если все оставшееся время дня человек сидит.
Источник:  Новости Ю

 

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