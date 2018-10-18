Синдром педагогического насилия: как распознать и как защитить детей

Если учительские методы несут угрозу здоровью школьников – речь идет о синдроме педагогического насилия. EtCetera выяснял, какие действия педагогов и администрации подпадают под это определение, а также как вовремя выявить проявления педагогического насилия, чтобы помочь школьникам.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Синдром педагогического насилия – это причинение вреда здоровью школьников путем неадекватных педагогических методов, действий и программ. Оно бывает нескольких типов:

1 Легитимное (узаконенное) педагогическое насилие – введение Министерством образования таких программ школьного образования, требования которых невозможно выполнить из-за физиологических и психических особенностей развития школьников. Заложниками такого насилия становятся как школьники, так и педагоги, ведь у них нет альтернативы. Это что-то вроде «Партия сказала «Надо!».

2 Административное педагогическое насилие – введение администрацией школы нелегитимных программ или занятий (не прошедших сертификацию); замена одних уроков на другие (когда вместо хореографии или физкультуры проводится урок математики или украинского языка); принуждение посещать кружки или группу продленного дня.

3 Авторитарное педагогическое насилие проявляется во взаимоотношениях «педагог – ученик (ученики)». Оно может быть направлено как на целый класс, так и на отдельных школьников. Дети, которые учатся у педагогов, склонных к проявлению авторитарности и жесткости, втрое чаще болеют – это научно доказано.

Авторитарное педагогическое насилие, в свою очередь, делится на физическое (применение физической силы) и психологическое (приводит к психологическому напряжению, чувству страха и унижения).

ОТКУДА ЭТО БЕРЁТСЯ? Есть множество причин появления у педагога склонности к насилию:

— Особенности личности учителя (то есть – такой у него характер).

— Отрицательное отношение к профессии, работе.

— Нелюбовь к ученикам.

— Недовольство собственным социальным положением.

— Проблемы со здоровьем.

— Незнание или нежелание применять другие методы воспитания.

— Низкий уровень социальных навыков.

КАК РАСПОЗНАТЬ? К чему стоит присматриваться администрации школы, чтобы вовремя выявить «педагога-тирана» и принять меры по сохранению здоровья учащихся?

Есть несколько показательных признаков:

Страх. Ученики (особенно в начальной школе), которые испытывают педагогическое насилие, запуганы и чувствуют себя незащищенными. Это может проявляться в виде фантазерства, обмана, нерешительности, как пассивности, так и агрессивности. Чем дольше дети находятся в такой атмосфере – тем больше вероятность развития неврозов.

Изолированность. Обычно учитель с авторитарным стилем преподавания дает школьникам четко понять: «мусор» из класса мы не выносим. Поэтому родители или друзья могут даже не догадываться, что что-то не так. Дети, вовлеченные в конфликт, чувствуют себя изолированными, не такими, как другие.

Другая сторона медали: педагоги пытаются раздуть конфликт и втянуть в него как можно больше людей, склоняя их на свою сторону. Поэтому ученик или группа учеников, которые пытаются сопротивляться, чувствуют себя «белыми воронами».

Разочарование. Если ребенок учится хуже других, а педагог при этом проявляет жесткость, это может привести к разочарованию в школе и в жизни в целом. Из-за постоянного стресса такие ученики становятся или «двоечниками-хулиганами», или же впадают в депрессию, которая может привести к суицидальным мыслям.

Агрессия. Чтобы дать выход стрессу, ученики могут позволить себе прогулы, курение и даже прием алкоголя. Это своего рода протест против эмоционального напряжения и сигнал для взрослых.

Чувство «заслуженности». Дети, которых постоянно наказывают, привыкают к мысли, что они сами в этом виноваты. Как следствие, формируется личность с заниженной самооценкой и немалым багажом психологических проблем, которые будут влиять на дальнейшую жизнь.

Чувство вины. Если ученики младших классов никак не могут противостоять педагогическому насилию, то среди старшеклассников находятся смельчаки, способные дать отпор и остановить педагогический авторитаризм. Как правило, они чувствуют себя ответственными за весь класс, очень глубоко погружаются в конфликт, становятся напряженными, нервными, а в случае «провала» – еще и виноватыми.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ? Конфликт лучше предупредить, чем ликвидировать его последствия. Поэтому, чтобы предотвратить педагогическое насилие, усилия должны приложить родители учеников, школьная администрация, педагоги и школьные психологи.

Родители должны:

1 Убедиться, что ребенок может справиться со школьной программой. Разобраться в этом поможет детский врач, педагог и психолог.

2 Обратиться за консультацией к психологу (возможно, дело еще и в методах семейного воспитания).

3 Создавать доброжелательную психологическую атмосферу в семье, чтобы ребенок всегда мог довериться близким.

Администрация школы должна:

1 Ввести административныйзапрет на насилие.

2 Проводить мероприятия, направленные на профилактику насилия.

3 Сообщать о случаях насилия в соответствующие инстанции.

Педагоги должны:

1 Проводить тематические занятия и родительские собрания.

2 Сообщать о выявленных случаях насилия.

3 Участвовать в мероприятиях по профилактике насилия.

Медики должны:

Обязательно сообщать о выявленных случаях насилия в соответствующие инстанции.

Школьный психолог должен:

Организовывать психологическую работу со школьниками, их родителями и педагогами по профилактике насилия.

А если свести все рекомендации к одному пункту, то он будет таким: Не оставайтесь равнодушными!

Источник: http://etcetera.media

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