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Ситуація термінова: у харківському центрі служби крові – дефіцит всіх негативних груп

Ситуація термінова: у харківському центрі служби крові – дефіцит всіх негативних груп

У Харківському обласному центрі служби крові закінчились запаси всіх негативних груп крові.

Про це повідомляється на сторінці центру крові у Фейсбуці.

«У нас знову дефіцит. 4 (Rh -) немає зовсім. Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров», – йдеться у повідомленні

Центр крові в Харкові:

Клочківська, 366 (пн-пт з 08:00 до 15:00, сб з 08:00 до 13:00)

ТРЦ Нікольський, 1 поверх (вт, чт, сб з 09:00 до 14:00)

Обидва пункти працюють під час повітряних тривог.

Агентство Телевидения Новости

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