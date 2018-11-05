Ситуация с инсулином в Харькове: комментарий горсовета

О ситуации с закупкой инсулина для больных сахарным диабетом рассказал директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат.

По его словам, средств, которые выделили на закупку препаратов, хватит конца 2018 года.

«Этих денег на 100% хватит на ноябрь, декабрь, и частично мы захватим начало января, чтобы не было социального напряжения среди больных. Пациенты уже могут выписывать рецепты на инсулины у врачей-эндокринологов по месту жительства и получать их в аптеках города. Город, со своей стороны, будет погашать затратную финансовую часть в соответствии с договорами, заключёнными с аптечной сетью», — отметил Сороколат.

По его словам, в списке — больше 30 видов препаратов инсулина, из которых — 18 импортного производства.

В этом году в Харькове больные сахарным диабетом неоднократно заявляли о нехватке препаратов. В мэрии отвечали, что средств на закупку не хватает — в июле во время видеоконференции городской голова Геннадий Кернес говорил (и впоследствии продолжал настаивать), что это государственная программа, и город будет ждать деньги из госбюджета. По его данным, на год Харькову нужно было больше 60 миллионов гривен.

В Министерстве здравоохранения ответили, что эта сумма почти в 1,5 раза превышает общую потребность Харьковской области, «сформированную на основе списка реальных пациентов и представленную ​​областным департаментом здравоохранения». В МОЗ также отметили, что по законодательству местные власти в Харькове должны обеспечить дополнительное финансирование для обеспечения пациентов препаратами инсулина.

В мэрии заявление Минздрава о том, что Харьков завышает потребность в инсулинах, назвали «провокацией» и добавили, что, по результатам проверки всех заявок, «не завысили их ни на одну копейку». Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сказала, что проблема с обеспечением препаратами возникла из-за того, что Министерство здравоохранения не определило правила финансирования этой статьи расходов.

В августе на сессии Харьковского горсовета на препараты для больных сахарным диабетом выделили порядка 1,8 миллиона гривен. В октябре — около 12,6 миллиона гривен.

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