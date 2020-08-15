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Ситуация с коронавирусом на Харьковщине ухудшается: за сутки диагноз подтвердили у 257 человек

Ситуация с коронавирусом на Харьковщине ухудшается: за сутки диагноз подтвердили у 257 человек

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса и 260 новых подозрений.  Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 5841, из которых 160 человек умерли, 2613 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 7717 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

5841 - подтвержден;

1819 - опровергнуто;

57 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

4575 - Харьков (плюс 232 случая за сутки);

340 - Харьковский район (плюс 8 случаев);

107 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

92 - Змиевской район (плюс 1 случай);

90 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

82 - Богодуховский район (плюс 5 случаев);

65 - Первомайский район (плюс 1 случай);

51 - Валковский район (плюс 1 случай);

46 - Балаклейский район;

43 - Волчанский район (плюс 2 случая);

40 - Золочевский район;

38 - Боровской район;

38 - Нововодолажский район;

35 - Красноградский район (плюс 2 случая);

33 - Лозовской район (плюс 2 случая);

33 - Купянский район;

29 - Изюмский район;

27 - Краснокутский район;

15 - Великобурлукский район;

14 - Коломакский район (плюс 2 случая);

12 - Шевченковский район;

11 - Зачепиловский район;

8 - Кегичевский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

1 - Барвенковский район.

 

Агентство Телевидения Новости

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