Ситуация с коронавирусом на Харьковщине ухудшается: за сутки диагноз подтвердили у 257 человек
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса и 260 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 5841, из которых 160 человек умерли, 2613 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 7717 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
5841 - подтвержден;
1819 - опровергнуто;
57 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
4575 - Харьков (плюс 232 случая за сутки);
340 - Харьковский район (плюс 8 случаев);
107 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
92 - Змиевской район (плюс 1 случай);
90 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
82 - Богодуховский район (плюс 5 случаев);
65 - Первомайский район (плюс 1 случай);
51 - Валковский район (плюс 1 случай);
46 - Балаклейский район;
43 - Волчанский район (плюс 2 случая);
40 - Золочевский район;
38 - Боровской район;
38 - Нововодолажский район;
35 - Красноградский район (плюс 2 случая);
33 - Лозовской район (плюс 2 случая);
33 - Купянский район;
29 - Изюмский район;
27 - Краснокутский район;
15 - Великобурлукский район;
14 - Коломакский район (плюс 2 случая);
12 - Шевченковский район;
11 - Зачепиловский район;
8 - Кегичевский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
4 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
1 - Барвенковский район.