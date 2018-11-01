Скандал в Лозовской больнице: пациентов обязали платить за койки

В больнице Лозовского района между персоналом и пациентами назрел скандал - люди жалуются, что сотрудники медучреждения требуют деньги с иногородних за каждый день пребывания в стационаре.

«Родилась и выросла в городе Лозовая, имела лозовскую прописку 20 лет, последние 6 лет прописана в Боровском районе Харьковской области. А когда поступила в ЦРБ в Катериновку с кровотечением во время беременности, с меня требовали по 528 грн в сутки. За 10 дней пребывания я бы отдала 5280 грн только за проживание, и это без лекарств. Но простите, условия не соответствуют, на море дешевле. Я заявила, что таких денег нет, и попросила дать мне письменный отказ в оказании медицинской помощи для представления в прокуратуру, после чего было принято на стационарное лечение бесплатно», - пожаловалась Анна Каролина.

«Я в апреле этого года с годовалым сыном попала в райбольницу (обварился кипятком). Сразу при себе денег было не много, так нас положили в одну палату с какими-то психами, которые были привязаны к кроватям. По просьбе перевести в другую палату - начали озвучивать цены. VIP-палата - 300 грн, а в обычных палатах не было мест. Предложили полежать в коридоре. А когда я не приняла ни один вариант - сравнили меня с цыганкой. Мол, приехала без денег, в платную палату не хочу, с психами не хочу. Без денег в нашей больнице хорошего отношения ждать не стоит. 9 лет назад кесарево мне обошлось в 6500 грн, а два года назад почти 9000 грн. Не стесняясь - требуют. Мою свекровь из кабинета не выпускали, пока та не отдала им ту сумму, которую они назвали», - вспоминает Елена Пороло.

В больнице объясняют , что платные палаты - вынужденная мера. И добавляют, что неотложную помощь оказывают бесплатно всем без исключения, а вот за койко-место в стационаре уже придется платить.

«Мы объясняем пациентам, которые поступили к нам из других районов, деньги из бюджетов на их лечение ушли в больнице по их месту прописки, а не к нам. А мы, получается, забираем деньги у наших жителей и отдаем вам. Поэтому мы стараемся к ним достучаться и обращаемся к ним с просьбой: пожалуйста, помогите нам. И они идут в кассу и оплачивают. Это все официально», - отметил главный врач Лозовской райбольницы Владимир Сергиенко.

При этом в каждом отделении на койко-места своя цена. В среднем - 400 грн. Говорят, в эту сумму входят все необходимые расходы - питание, прачка, медикаменты.

Похожая ситуация сложилась и в профильной клинике при Институте проблем эндокринной патологии им. В. Данилевского АМН Украины.

Там пациентов просят оплачивать по 820 грн за коммунальные услуги в качестве благотворительного взноса.

Агентство Телевидения Новости