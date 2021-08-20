Скільки морозива можна їсти в день, розповіла дієтолог

Спеціаліст попередила любителів літніх ласощів про ризик захворювань серцево-судинної системи і розвитку цукрового діабету

Морозиво — солодкість, яку люблять як дорослі, так і діти. Влітку на цей десерт попит зростає в рази, адже ласощі не тільки охолоджують, але і приносять масу задоволень. Однак морозиво — не такий аж дієтичний продукт. Крім того, що через солодощі можна легко набрати зайві кілограми, регулярне споживання десерту може підвищити ризики метаболічних порушень, цукрового діабету та інших небезпечних захворювань. Про це повідомила дієтолог Антоніна Стародубова.

Солодка заморожена суміш



Говорячи про морозиво, лікар згадала, що це десерт з солодкої замороженої суміші, а не продукт для щоденного вживання. Ним не слід ласувати більше 2 разів на тиждень. Справа в тому, що морозиво — дуже солодкий і висококалорійний продукт, що складається з молочних жирів і цукру. Звідси і ризики розвитку захворювань шлунка. Саме тому дієтолог не рекомендувала їсти понад 100 г морозива в тиждень.

На що звертати увагу при покупці ласощів



Відповідно до рекомендацій Антоніни Стародубової, при виборі морозива слід звертати увагу на склад продукту і його харчову цінність. Дорослій людині, що вирішила поласувати холодним десертом, слід вибрати продукт з невисоким вмістом жирів і цукру, а також смакових добавок і ароматизаторів — морозиво з додаванням ягід або фруктів.

Вибираючи морозиво для дитини, потрібно керуватися приблизно такими ж правилами, за винятком одного важливого пункту — дітям можна і потрібно їсти морозиво з більш високим вмістом молочних жирів в продукті. Такими ласощами може бути морозиво вершкового сорту або класика — пломбір.

Захворювання безпосередньо залежать від харчування



Однак не варто забувати, що сьогодні активно зростає число захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету та інших проблем, пов’язаних з висококалорійним раціоном харчування, що складається з насичених жирів і транс-ізомерів жирних кислот, цукру, солі, і низьким споживанням овочів і фруктів, багатих вітамінами і мікроелементами.

Тому дієтолог зазначила, що для перекусу краще вибирати не солодкі продукти і напої, а свіжі фрукти і ягоди, салати зі свіжих овочів і зелені, а також молочні і кисломолочні продукти зниженої жирності, несмажені і несолоні горіхи і просту питну воду.

Источник: Новости Ю

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