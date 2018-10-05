Сколько можно хранить лекарственные травы

К сожалению, с течением времени растения теряют свои лечебные свойства. Поэтому срок их годности все-таки ограничен.

Высушенные травы можно хранить около года. Срок хранения листьев – от 1 года до 3 лет.

Корни сохраняют свои лечебные свойства в течение 3 лет, а плоды – около 1 года. Хорошо просушенная кора хранится в течение 5 лет.

Однако все это справедливо лишь при условии, что лекарственные растения были хорошо высушены.

Источник: http://real-vin.com

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