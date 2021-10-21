Сколько стоит лечение коронавируса в Харькове: цифры

Стоимость лечения коронавируса в условиях стационара стартует от 100 тысяч гривен, сумма зависит от ятжести протекания заболевания. Об этом рассказал заведующий COVID-отделение областной клинической больницы Никита Калашников в эфире "Украинского радио Харьков".

"Пациенту средней тяжести на две недели лечения без учета работы персонала и амортизации оборудования нужно примерно 100-150 тысяч гривен: это кислород, медикаменты, расходные материалы. Тяжелый пациент - тысяч до 300-400 с медикаментами, но без работы медперсонала и оборудования, очень тяжелый - еще дороже, очень дорого", - сказал Калашников.

По его словам, в Харьковской областной клинической больнице из медпрепаратов, которые предоставляются для лечения ковид-больных бесплатно, остались только гормональные.

"На сегодня есть только гормоны и расходные материалы. Закупка без проведения тендеров может производиться на сумму до 500 тыс. грн. Вот и посчитайте, на сколько человек хватит. Антибиотики у нас были, их хватило на неделю, когда началась волна. С антикоагулянтами - то же самое. Жаже когда они появляются, они исчезают в течение 12 часов", - рассказал Калашников.

Препараты, которых не хватает, родственники пациентов вынуждены покупать за свой счет.

"Со вчерашнего дня противовирусного препарата "Ремдесивир" в Харькове нет нигде, хотя он входит в протокол лечения больных коронавирусом. Пациенты ищут его сами. В прошлую волну, даже в прошлом году нам на больницу дали 60 флаконов, на всю область было около 400, их потратили за сутки", - рассказал Калашников.

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк заявил, что ситуация в медучреждениях разная.

"По каждой больнице надо отдельно смотреть. Есть больницы, которые включились в работу с COVID позже, и они не имеют авансовых платежей, поэтому должны или рассчитывать на собственные средства, или мы их поддерживаем за счет коммунальных предприятий, даем минимально необходимое количество лекарств, которые они могутиспользовать при лечении", - заявил вице-губернатор.

Он подтвердил, что "Ремдесивира" у медицинских представителей нет:

"На сегодня о его закупке речи не идет; вопрос решается на уровне больниц или пациентами".

Источник: sq.com.ua

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