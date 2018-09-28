Сколько Украина потратит на медицину в следующем году?

В Кабмине рассказали об изменениях в системе здравоохранения, предложенных в бюджете на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

1 миллиард - на доступное лечение хронических заболеваний

В 2017 году была запущена программа «Доступные лекарства», по которой люди получают бесплатно или с незначительной доплатой более 260 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. Получить их можно в каждой третьей аптеке страны. Сейчас реализовано 26,5 миллиона рецептов и в 2019 году правительственная программа продолжит работать. На финансирование в новом бюджете предусмотрен миллиард

5,9 миллиардов - на бесплатные лекарства в больницах и вакцины

Впервые за многие годы улучшается ситуация с обеспечением лекарствами и средствами в больницах, которые пациенты должны получать бесплатно. Правительство увеличило объем средств на закупки лекарств до 5,9 млрд грн. Было сэкономлено до 39% государственных средств, что дало возможность купить больше препаратов для обеспечения больниц и лечения пациентов в стационаре. Впервые за семь последних лет страна полностью обеспечена вакцинами в соответствии с национальным календарем прививок, что позволит уберечь от опасных заболеваний детей и взрослых.

2 миллиарда - на бесплатную диагностику

С этого года начались изменения в первичном звене медицинской помощи – вводится новая система финансирования по принципу «деньги за пациентом». Люди выбирают своих врачей, а государство будет платить именно тем медучреждениям, где работают врачи, к которым человек обратился за помощью. Больницы, которые уже присоединились к реформе, получили значительно большее финансирование по новой системе, а врачи, которые в них работают – вдвое, а иногда и втрое большие зарплаты.

Семейные врачи заинтересованы в том, чтобы оказывать качественную помощь своим пациентам. Уже со второй половины 2019 года по направлению семейного врача пациенты смогут пройти бесплатную диагностику – например, рентген, УЗИ, эхо сердца, маммография. По направлению семейного врача они будут для пациентов бесплатными. .

150 миллионов -на новые кардиоцентры

За два года была профинансирована закупка 26 ангиографов для оснащения кардиоцентров. Эти центры работают круглосуточно без выходных, и в случае острого инфаркта миокарда человек получает помощь в них бесплатно (обследование, стентирование). Человек с инфарктом должен попасть в такой центр как можно быстрее, ведь оказание медицинской помощи в первые два часа после инфаркта уменьшает смертность в четыре раза. В 2019 году правительство выделит деньги на закупку еще 13 ангиографов.

1 миллиард - на реформу экстренной помощи

Со следующего года правительство начинает реформу экстренной медпомощи Деньги будут направлены на закупку новых «скорых» с новым оборудованием, создание современных диспетчерских, повышение зарплат работникам бригад экстренной медпомощи, которые пройдут дополнительное обучение.

Агентство Телевидения Новости