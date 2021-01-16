Скорая в Харькове теперь приедет не ко всем

Бригады скорой помощи с 1 января этого года работают по новым правилам. Теперь все поступающие вызовы разделены на четыре категории - критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Пациентам с вызовами, классфицированными как неэкстренные и непрофильные, посоветуют обращаться к своим семейным врачам. Об этом рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области Виктор Забашта, пишет "Суспільне".

"Критические - это такие вызовы, когда есть угроза жизни больного. Это может быть остановка дыхания, кровотечение и так далее. На такой вызов бригада должна прибыть максимум за 10 минут. Там, где необходимы навыки проводить интенсивную терапию и реанимацию, конечно, мы должны быть вовремя", - сказал Забашта.

На то, чтоюы прибыть на экстренный вызов, бригаде скорой выделяется 20 минут.

"Как экстренные мы определяем те вызовы, когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния пациента. Это могут быть признаки инфаркта, инсульта или нарушение сознания. Сразу хочу сказать, что это не означает, что мы будем ехать туда 20 минут. Мы, конечно, будем стараться приехать туда до 10 минут", - отметил Забашта.

Под непрофильные и неэкстрпнные случаи подпадают те, в которых пациент не находится в неотложном состоянии, - например, речь о повышении давления. По словам Забашты, такие вызовы относятся к зоне ответственности первичного звена.

"При неэкстренных вызовах мы, конечно, должны пообщаться - имею в виду, центральная диспетчерская. Диспетчеры по специальности фельдшеры, даже не медсестры, они могут ставить диагноз и оказывать помощь, и есть определенное количество старших врачей, консультативная служба, которые будут определять, смогут ли помочь больному по телефону или все же надо направить его к семейному врачу", - пояснил Забашта.

По его словам, из-за введения новых правил участились случаи отказов в приезде медиков скорой

"Сейчас около 1000 вызовов мы выполняем и в 200 случаях отказываем. Сравнивать сложно, потому что есть много факторов, но до нового года мы отказывали примерно в 50 случаях", - сказал Забашта.

Источник: sq.com.ua

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