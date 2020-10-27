Скрежет зубами – причины появления и методы борьбы

Скрежет зубами может вызвать повреждение зубов и челюстной кости. Часто такое скрежетание зубами происходит, когда кто-то спит. Это означает, что они могут не осознавать, что у них есть проблема.

Вот почему так важно следить за симптомами скрежета зубами. Если вы заметили, что у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам необходимо принять меры. Чем раньше вы начнете действовать, тем больших повреждений и боли сможете избежать.

Что вызывает скрежетание зубами?

Если вы знаете причины скрежета зубами, вы будете лучше осведомлены о риске. Есть несколько возможных причин для размышления. Виноваты одна или несколько из этих причин.

Стресс и беспокойство

Согласно исследованию, проведенному в 2018 году Фондом психического здоровья, 74% опрошенных заявили, что за предыдущие 12 месяцев они подвергались стрессу до такой степени, что были подавлены. Именно этот тип стресса является основной причиной скрежета зубов.

Учитывая связь между скрежетом зубами и стрессом, неудивительно, что эта привычка считается потенциальным признаком издевательств у подростков.

Медикаменты

Некоторые виды лекарств потенциально могут вызвать скрежетание зубами. Особенно часто проблемы вызывают такие антидепрессанты, как пароксетин и сертралин. Если вы думаете, что ваше лекарство вызывает проблему, вам следует поговорить с врачом.

Проблемы со сном

Любой, кто страдает нарушением сна, чаще скрипит зубами. Проблемы со сном, которые могут привести к скрежету зубов, включают разговоры во время сна, обструктивное апноэ во сне, галлюцинации во сне и паралич сна.

Факторы образа жизни

Есть определенные варианты образа жизни, которые повышают вероятность того, что кто-то скрипит зубами. Эти варианты включают курение, употребление алкоголя, прием рекреационных наркотиков и употребление большого количества напитков, содержащих кофеин.

Признаки скрежета зубами

Поскольку скрежетание зубами часто происходит во время сна, вам может быть трудно понять, что у вас есть проблема. Есть определенные признаки, на которые следует обратить внимание.

Боли в лице.

Необъяснимые головные боли.

Постоянная боль в ухе.

Болезненность и скованность в области челюстной кости и мышц челюсти.

Прерванный сон.

Износ и повреждение зубов.

Если вы испытываете один, или несколько из этих симптомов, возможно, вы скрипите зубами. Вам следует посоветоваться со своим стоматологом, если вы считаете, что виновато скрежетание зубами. Как только появляется проблема скрежета зубами, важно немедленно действовать.

Как перестать скрежетать зубами

Проблема скрежета зубами может привести к повреждению полости рта, если ее не остановить. Чтобы это произошло, можно предпринять несколько шагов.

Использование каппы

Каппа не останавливает скрежет. Но это эффективный способ уменьшить нанесенный ущерб. Это также может облегчить многие боли, которые могут присутствовать. Это дает вам возможность справиться с проблемами, вызывающими скрежетание зубами, одновременно защищая зубы.

Регулярные упражнения

Упражнения помогают снизить количество гормонов стресса, адреналина и кортизола в организме. Это также способствует выработке эндорфинов, которые помогают снять боль и улучшить настроение. Это означает, что регулярные упражнения помогают снять стресс, который может быть причиной скрежета зубов.

Расслабление перед сном в теплой ванне

Улучшение сна помогает снизить вероятность скрежета зубами. Один из лучших способов обеспечить хороший ночной сон — расслабиться в теплой ванне перед сном. Также важно спать в темной комнате с максимально подавленным светом, особенно синим. Это поможет вам легче уснуть и спать всю ночь.

Обратите внимание на положение зубов

Пациент может уменьшить скрежетание зубами, обращая внимание на то, как зубы держатся в бодрствующем состоянии. Если вы страдаете от этой проблемы, следите за тем, чтобы ваши зубы всегда были раздвинуты, кроме тех случаев, когда вы едите.

Массаж челюсти

Сжимание мышц челюсти часто вызывает скрежетание зубами. Массаж — отличный способ расслабить мышцы. Это относится к челюсти так же, как и к другим частям тела. Вот почему массаж челюсти — хороший способ решить проблемы со скрежетом зубами.

Обращение за помощью к профессионалам

Поскольку стресс и беспокойство могут быть основной причиной скрежета зубами, при необходимости рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу. Психологи и психиатры могут помочь людям преодолеть проблемы, которые часто приводят к скрежету зубов.

Употребляйте меньше кофеина и алкоголя

Уменьшение потребления кофеина и алкоголя помогает предотвратить скрежетание зубами. Вот почему так важно, чтобы каждый, кто испытывает проблемы со скрежетанием зубами, следил за количеством выпитого алкоголя, а также потреблял меньше чая и кофе.

Использование одного или нескольких из этих методов может помочь оставить в прошлом скрежетание зубами. Если проблема не исчезнет, рекомендуется обратиться за помощью к стоматологу.

Скрежет зубами

Источник: 1 Минута