Слабоумие: переедание сладкого и повышенный аппетит могут быть признаком деменции

Состояние мозга может поражать людей в возрасте до 65 лет, и когда оно возникает, оно называется лобно-височной деменцией. Повышенный аппетит и переедание могут быть связаны с этим состоянием.

Лобно-височная деменция — это прогрессирующее заболевание мозга, которое влияет на поведение и личность. Аномальные белки мешают коммуникации между клетками мозга, и тогда нервные клетки и проводящие пути умирают. По словам фонда Dementia UK, внезапное переедание сладкого может быть признаком состояния мозга. Повышение аппетита обычно связано с депрессией, стрессом или тревогой — вот почему вы слышали термин «стрессовое переедание».

При поведенческом варианте лобно-височной деменции (также известной как болезнь Пика) изменения в поведении и личности могут включать:

Потеря сочувствия

Навязчивое или повторяющееся поведение

Апатия

Изменения аппетита и съеденной пищи

Трудности с принятием решений, решением проблем и концентрацией

Другой вариант лобно-височной деменции известен как «первичная прогрессирующая афазия».

Это включает языковые трудности, проблемы с речью, снижение понимания, потерю понимания знакомых слов и трудность узнавания людей. Чаще это состояние проявляется в возрасте от 50 до 60 лет.

Считается, что изменения в поведении являются первыми заметными симптомами при любом типе лобно-височной деменции. John Hopkins Medicine указала на драматические изменения в поведении человека с лобно-височной деменцией.

Например, тревожным знаком может быть ухудшение привычек личной гигиены. Другой пример — когда человек, который был законопослушным гражданином, внезапно начинает воровать и ругать людей. Апатия может вызвать эмоциональную отстраненность от других людей и потерю интереса к хобби.

Источник: Новости Ю

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