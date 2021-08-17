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Сім овочів, які допоможуть заповнити денний запас необхідних вітамінів

Сім овочів, які допоможуть заповнити денний запас необхідних вітамінів

Якщо їсти ці овочі кожен день, то ви не тільки зміните свій раціон, але і будете почувати себе краще

Щодня організму для нормального функціонування потрібні вітаміни і мікроелементи, які він повинен отримувати з щоденної їжі. Але далеко не завжди ми вдаємося до правильного збалансованого харчування. Ось сім овочів, які допоможуть заповнити денний запас необхідних вітамінів.

Броколі

Броколі — один з найкорисніших овочів, особливо для тих, хто на дієті. Він багатий на вітаміни А, В6, С і К, в ньому багато калію і клітковини. При цьому овоч містить мінімальну кількість калорій, що робить його дієтичним продуктом. Броколі — відмінний помічник у профілактиці серцево-судинних захворювань і проблем шлунково-кишкового тракту.

Турнепс

Турнепс — не найпоширеніший коренеплід, але за своїми корисними властивостями перевершує багато інших. В овочі міститься багато кальцію, фосфору і калію. Всі ці елементи дуже важливі для нормального функціонування нервової та серцево-судинної систем людини.

Морква

Морква багата антиоксидантами і бета-каротином, який в організмі перетворюється в вітамін А. Якщо регулярно їсти цей овоч, то ваш зір поліпшиться, а шкіра стане більш м’якою і гладкою. Морква здатна допомогти в боротьбі з передчасним старінням, а ще подарувати рівну засмагу.

Спаржа

Цей смачний і корисний овоч також стане чудовою знахідкою для тих, хто біжить від зайвої ваги. У спаржі дуже мало калорій, але багато необхідних для здоров’я речовин. Наприклад, вітаміни А, С, К і вітаміни групи В, а ще багато клітковини. Існує велика кількість рецептів з цим продуктом, які точно урізноманітнюють ваше меню.

Буряк

Буряк — ще один продукт, який повинен бути у вашому щоденному раціоні. Коренеплід багатий вітамінами групи В, вітамінами А, С, РР, калієм, фосфором і незамінними амінокислотами. Він чистить судини, знижує тиск і допомагає запобігти появі судинних спазмів. Завдяки фолієвій кислоті, буряк бореться зі старінням і покращує шкіру.

Цвітна капуста

Цвітна капуста має складний хімічний склад, в ній велика кількість антиоксидантів, вітамінів, мінералів і омега-3 жирних кислот. Овоч має потужні бактерицидні властивості, він вбиває хвороботворні бактерії і покращує мікрофлору кишечника.

Батат

Батат або солодка картопля має масу корисних властивостей. У ньому багато мінералів, вітамінів А і С і каротин, який відповідає за молодість і красу. Овоч допомагає виробленню колагену, який бореться зі зморшками, знижує тиск і навіть допомагає впоратися з депресією. Крім цього, батат володіє низьким глікемічним індексом, що робить його придатним продуктом для діабетиків

Источник: newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: питание

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