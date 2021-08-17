Якщо їсти ці овочі кожен день, то ви не тільки зміните свій раціон, але і будете почувати себе краще

Щодня організму для нормального функціонування потрібні вітаміни і мікроелементи, які він повинен отримувати з щоденної їжі. Але далеко не завжди ми вдаємося до правильного збалансованого харчування. Ось сім овочів, які допоможуть заповнити денний запас необхідних вітамінів.

Броколі

Броколі — один з найкорисніших овочів, особливо для тих, хто на дієті. Він багатий на вітаміни А, В6, С і К, в ньому багато калію і клітковини. При цьому овоч містить мінімальну кількість калорій, що робить його дієтичним продуктом. Броколі — відмінний помічник у профілактиці серцево-судинних захворювань і проблем шлунково-кишкового тракту.

Турнепс

Турнепс — не найпоширеніший коренеплід, але за своїми корисними властивостями перевершує багато інших. В овочі міститься багато кальцію, фосфору і калію. Всі ці елементи дуже важливі для нормального функціонування нервової та серцево-судинної систем людини.

Морква

Морква багата антиоксидантами і бета-каротином, який в організмі перетворюється в вітамін А. Якщо регулярно їсти цей овоч, то ваш зір поліпшиться, а шкіра стане більш м’якою і гладкою. Морква здатна допомогти в боротьбі з передчасним старінням, а ще подарувати рівну засмагу.

Спаржа

Цей смачний і корисний овоч також стане чудовою знахідкою для тих, хто біжить від зайвої ваги. У спаржі дуже мало калорій, але багато необхідних для здоров’я речовин. Наприклад, вітаміни А, С, К і вітаміни групи В, а ще багато клітковини. Існує велика кількість рецептів з цим продуктом, які точно урізноманітнюють ваше меню.

Буряк

Буряк — ще один продукт, який повинен бути у вашому щоденному раціоні. Коренеплід багатий вітамінами групи В, вітамінами А, С, РР, калієм, фосфором і незамінними амінокислотами. Він чистить судини, знижує тиск і допомагає запобігти появі судинних спазмів. Завдяки фолієвій кислоті, буряк бореться зі старінням і покращує шкіру.

Цвітна капуста



Цвітна капуста має складний хімічний склад, в ній велика кількість антиоксидантів, вітамінів, мінералів і омега-3 жирних кислот. Овоч має потужні бактерицидні властивості, він вбиває хвороботворні бактерії і покращує мікрофлору кишечника.

Батат

Батат або солодка картопля має масу корисних властивостей. У ньому багато мінералів, вітамінів А і С і каротин, який відповідає за молодість і красу. Овоч допомагає виробленню колагену, який бореться зі зморшками, знижує тиск і навіть допомагає впоратися з депресією. Крім цього, батат володіє низьким глікемічним індексом, що робить його придатним продуктом для діабетиків

Источник: newsyou.info/

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