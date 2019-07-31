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Сім способів подолати дитячу агресію

Сім способів подолати дитячу агресію

1. Основним методом в боротьбі з агресією є любов. Батькам потрібно якомога більше говорити з дитиною, обговорювати з нею все, що трапилося і розповідати, як правильно потрібно чинити в тій чи іншій життєвій ситуації. Не в жодному разі не можна ображати або принижувати дитину. Не переходьте на особистості, пояснюйте тільки ситуацію, можливі варіанти виходу з обставин, що склалися і наслідки, до яких може привести агресія. 

2. Не намагайтеся заглушити емоції дитини, вони повинні знаходити вихід. Запишіть малюка на боротьбу або в іншу спортивну секцію, де він зможе випускати накопичений негатив. 

3. Не з'ясовуйте відносини при дитині. Будь-які конфлікти між батьками відбиваються на дітях, які стають їх свідками. Якщо ви бачите, що сварки не уникнути, знайдіть спосіб розібратися в ситуації так, щоб дитина цього не бачила.

4. Діліться з дитиною власним досвідом. Розповідайте про те, як ви вели себе в її віці, як справлялися з труднощами. Малюк не повинен відчувати себе самотнім. 

5. Обійми - ефективний метод боротьби з дитячою агресією. Так малюк відчує себе захищеним, йому буде простіше ділитися своїми проблемами. 

6. Похвала. Коли дитина отримує позитивні відгуки про себе і свою поведінку, вона прагне до гарних вчинків. Малюку необхідно розуміти, що добре, а що погано.

7. Зберігайте спокій. Якщо ви впадете в стан злоби разом з дитиною, це тільки погіршить ситуацію.

Источник: nashamama.com 

Новости портала «Весь Харьков»

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