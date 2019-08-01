Сімейні лікарі впроваджують клінічні настанови на засадах доказової медицини у щоденну практику

Упродовж двох днів лікарі первинної допомоги з усієї країни разом з експертами підводили проміжні підсумки впровадження україномовного перекладу клінічних настанов на засадах доказової медицини у щоденну практику.

Організаційні та юридичні питання впровадження перекладу клінічних настанов обговорювали головні лікарі з усіх областей України, представники департаментів охорони здоров’я, головні спеціалісти з сімейної медицини, члени Робочої групи з перевірки перекладу настанов разом з експертами МОЗ України та Державного експертного центру.

“Впроваджуючи нові клінічні протоколи, медзаклад дуже швидко переходить на новий якісний рівень лікування і діагностики з доведеною ефективністю. Тут немає місця для так званих “фуфломіцинів”, адже добровільний вибір нових клінічних протоколів дозволяє прогресивним закладам з ефективним керівництвом швидко впроваджувати сучасні методи лікування та бути юридично захищеними”, - сказав заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

У деяких регіонах уже впровадили використання україномовного перекладу клінічних настанов на засадах доказової медицини на рівні центрів первинної медико-санітарної допомоги. Наприклад, це ефективно працює в Нововолинську Волинської області. Такий підхід дозволить покращити якість медичних послуг у центрах, переконані лікарі.

«Настанови на засадах доказової медицини – це ефективний інструмент в медичній практиці лікаря первинної ланки. 900 настанов покривають великий спектр тем, описують не тільки діагнози, а й стани та симптоми. Вони короткі та змістовні, містять описання процедур з фото та відеоматеріалами, посилання на клінічні дослідження, регулярно оновлюються», - говорить про переваги використання протоколів Юлія Володіна, лікар-терапевт, консультант проекту Світового Банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Наразі ресурс знаходиться за посиланням guidelines.moz.gov.ua, планується оновити його технічну спроможність, щоб зробити доступ до настанов для лікарів більш зручним.

На конференції також обговорювались нормативні документи, що регулюють якість надання медичної послуги, принципи побудови клінічних маршрутів пацієнтів тощо.

Конференція відбулася за підтримки спільного проекту Світового Банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Источник: moz.gov.ua

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