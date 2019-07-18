Смотреть телевизор опаснее, чем целый день сидеть за столом

Американские кардиологи предупреждают: есть привычка вреднее, чем долгое сидение за рабочим столом.

Опасность сидячего образа жизни, связанного с долгим рабочим днём, изучена со всех сторон и сомнений не вызывает. От неё страдает сердце, увеличивается вес и уменьшается продолжительность жизни. Но американские учёные пошли дальше и решили сравнить вред от долгого сидения за столом с оным от длительного просмотра телепередач. Для этого они опросили почти 4 тыс. чернокожих американцев об их отношениях с телевизором, времени, проведённом за работой, и тренировках. Спустя восемь лет у участников проверили здоровье сердца и сосудов, а также провели параллель с данными, полученными ранее.

Оказалось, те, кто смотрел телевизор более четырёх часов каждый день, на 50% больше рисковали заболеть сердечно-сосудистыми недугами и умереть раньше срока, чем те, кто посвящал этому занятию менее двух часов. Таким образом, запоем смотреть ТВ опаснее, чем засиживаться за работой.

Такой эффект учёные объясняют тем, что к голубому экрану люди обычно садятся вечером, когда их часто ждёт самый плотный приём пищи за день, и продолжается это до засыпания. Такая комбинация очень вредна для здоровья. Кроме того, во время просмотра шоу люди склонные есть нездоровую пищу.

По сравнению с таким форматом времяпрепровождения, офисные часы выглядят лучше. На работе люди не бездельничают так долго, делают перерывы, выходят на обед или просто перемещаются по офису на встречи, к принтеру и т. д.

Есть и хорошая новость. На участников, которые тренировались в умеренном или интенсивном режиме 150 минут в неделю, такой вред сидения перед телевизором не распространялся.

Источник: anywellmag.com

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