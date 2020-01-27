СНБО создал группу для недопущения распространения кронавируса

Совет национальной безопасности и обороны создал оперативную группу мониторинга и анализа ситуации по вопросу распространения коронавируса. Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что ситуацию держат под контролем.

Исследование вопроса распространения эпидемии осуществляется в отношении азиатских и европейских стран и государств СНГ, с которыми у Украины общая граница. Украинские специалисты в круглосуточном режиме осуществляют плановые мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавируса.

С 26 января в Украине в аэропорту "Борисполь" реализуется скрининг пассажиров из Китая, им меряют температуру инфракрасными термометрами.

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