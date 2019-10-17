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Сни важливі для психічного здоров'я: вчений

Сни важливі для психічного здоровя: вчений

Книга Зигмунда Фрейда "Тлумачення сновидінь" вийшла в світ 13 жовтня 1900 року. У книзі австрійський вчений класифікував сновидіння. Фрейд доводив, що сон - це ребус, головоломка. Його закони потрібно розшифрувати.

Австрійський вчений першим зайнявся науковим аналізом сновидінь і дав їм психологічне пояснення. Його вчення суперечило традиційному, заснованому на фізіологічній науці кінця ХІХ – початку ХХ ст. Фізіологи бачили в сновидіннях залишкову, хаотичну діяльність мозку. Фрейд наділяв їх охоронною функцією, важливою для психічного здоров'я. Фрейд довів, що у сні проявляється колективне несвідоме, адже сни бачать і сліпі люди.

В основі всіх вчинків людини лежить статевий інстинкт, стверджував доктор Фрейд. Його називали сексуальним маніяком і шарлатаном. Аби змусити припинити "непристойні" виступи, колеги його бойкотували. Фрейд був відвертим, коли йшлося про статеве життя його пацієнтів. І потайним, коли справа стосувалася його власного.

У книзі австрійський вчений класифікував сновидіння. Особливу його увагу привернули сни, що здаються не тільки незрозумілими, але і хаотичними. Запропонована Фрейдом теорія постійно піддається переглядам і доповненням у психоаналізі. "Тлумачення сновидінь" витримало 7 перевидань за життя вченого. Книга стала бестселером в Європі, але теорія Фрейда зіткнулася і з різкою критикою.

Фрейд мав фобію на числа "2" і "6". Він ніколи не селився у готелях, де був понад 61 номер. Він боявся, що його можуть поселити у 62-й номер. 6-ге лютого вчений не виходив на вулицю. Він вважав, що цю дату краще пересидіти вдома.

Источник: gazeta.ua

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Темы: психика, сон

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