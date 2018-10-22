Собака бывает кусачей: как вести себя во время нападения животного

В больших городах ситуация с отловом бродячих животных не самая благоприятная. Лишь часть из них стерилизованы, чипированы и не представляют опасности для горожан. Когда ситуация улучшится, неизвестно. И если случаи нападения бродячих собак на людей все еще происходят, то нам следует знать, как себя вести в таких ситуациях. EtCetera расскажет подробнее.

СПОКОЙСТВИЕ. Это возможно, если собака еще не атаковала вас, а лишь заметила и начала рычать и скалить зубы. В таком случае важно сохранять спокойствие: не убегайте и не кричите, не делайте резких движений и не смотрите псу в глаза. Либо остановитесь и переждите минуту-вторую, пока собака не потеряет интерес, либо медленно продолжайте свое движение, держа животное в поле зрения.

Чтобы отвлечь внимание животного, можно бросить какой-то предмет в сторону от себя.

ЗАЩИТА. Если собака атакует, оцените ее размер. Достанет ли она до лица и шеи, сможет ли повалить на землю?

Если такое может произойти, то в приоритете защита головы и шеи – прикройтесь сумкой, верхней одеждой или любым другим пригодным предметом.

Если пес угрожает ногам, не наклоняйтесь вперед, чтобы загородиться руками – так вы можете больше пострадать. Постарайтесь использовать для защиты ту же сумку, размахивая ею вокруг себя.

Если собака повалила вас на землю, прижмите голову к груди и подтяните колени, приняв позу эмбриона.

НАПАДЕНИЕ. Если под рукой нет ничего, что бы могло хотя бы ненадолго нейтрализовать собаку, используйте кулаки и ноги. Чтобы не бить наобум, помните, что самая чувствительная зона у собак – за передними лапами в области грудной клетки. Удар ногой в это место может быстро дезориентировать собаку и даст вам возможность убежать, зайти в укрытие или взобраться на возвышенность. Удар в морду кулаком также может дать вам фору.

МИНИМИЗАЦИЯ УЩЕРБА. Если собака кусает, не вырывайтесь.

Во-первых, ваши движения побудят ее вцепиться еще сильнее.

Во-вторых, есть вероятность получения рваной раны.

Если вокруг нет других животных, то постарайтесь повалить атакующую собаку на землю и прижать ее своим телом, пока она не ослабит хватку и не отпустит вас. В таком положении следует оставаться до тех пор, пока к вам не поспеет помощь или пока вы не почувствуете, что собака уже не способна напасть.

ДАЛЕЕ. Если собака укусила вас, независимо от того, нарушен кожный покров или нет, нужно обратиться в ближайший травмпункт, ведь в случае, если животное было бешеным и есть риск заражения, единственный выход – введение антирабической вакцины.

Источник: http://etcetera.media

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