Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 137

Собака бывает кусачей: как вести себя во время нападения животного

Собака бывает кусачей: как вести себя во время нападения животного

В больших городах ситуация с отловом бродячих животных не самая благоприятная. Лишь часть из них стерилизованы, чипированы и не представляют опасности для горожан. Когда ситуация улучшится, неизвестно. И если случаи нападения бродячих собак на людей все еще происходят, то нам следует знать, как себя вести в таких ситуациях. EtCetera расскажет подробнее.

СПОКОЙСТВИЕ. Это возможно, если собака еще не атаковала вас, а лишь заметила и начала рычать и скалить зубы. В таком случае важно сохранять спокойствие: не убегайте и не кричите, не делайте резких движений и не смотрите псу в глаза. Либо остановитесь и переждите минуту-вторую, пока собака не потеряет интерес, либо медленно продолжайте свое движение, держа животное в поле зрения.

Чтобы отвлечь внимание животного, можно бросить какой-то предмет в сторону от себя.

Собака бывает кусачей: как вести себя во время нападения животного ЗАЩИТА. Если собака атакует, оцените ее размер. Достанет ли она до лица и шеи, сможет ли повалить на землю?

Если такое может произойти, то в приоритете защита головы и шеи – прикройтесь сумкой, верхней одеждой или любым другим пригодным предметом.

Если пес угрожает ногам, не наклоняйтесь вперед, чтобы загородиться руками – так вы можете больше пострадать. Постарайтесь использовать для защиты ту же сумку, размахивая ею вокруг себя.

Если собака повалила вас на землю, прижмите голову к груди и подтяните колени, приняв позу эмбриона.

НАПАДЕНИЕ. Если под рукой нет ничего, что бы могло хотя бы ненадолго нейтрализовать собаку, используйте кулаки и ноги. Чтобы не бить наобум, помните, что самая чувствительная зона у собак – за передними лапами в области грудной клетки. Удар ногой в это место может быстро дезориентировать собаку и даст вам возможность убежать, зайти в укрытие или взобраться на возвышенность. Удар в морду кулаком также может дать вам фору.

Собака бывает кусачей: как вести себя во время нападения животного

МИНИМИЗАЦИЯ УЩЕРБА. Если собака кусает, не вырывайтесь.

Во-первых, ваши движения побудят ее вцепиться еще сильнее.

Во-вторых, есть вероятность получения рваной раны.

Если вокруг нет других животных, то постарайтесь повалить атакующую собаку на землю и прижать ее своим телом, пока она не ослабит хватку и не отпустит вас. В таком положении следует оставаться до тех пор, пока к вам не поспеет помощь или пока вы не почувствуете, что собака уже не способна напасть.

ДАЛЕЕ. Если собака укусила вас, независимо от того, нарушен кожный покров или нет, нужно обратиться в ближайший травмпункт, ведь в случае, если животное было бешеным и есть риск заражения, единственный выход – введение антирабической вакцины.

Источник: http://etcetera.media

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нервных людей собаки кусают чаще
25.09.2018 09:35    144
На Харьковщине собаки покусали двоих детей
31.08.2018 10:51    211
Эксперты не советуют людям доедать еду за собаками
11.07.2018 15:28    388
Харьковчане предлагают установить по городу питьевые фонтаны для собак
23.06.2018 14:13    276
В Дергачах бойцовские собаки искусали мужчину: подробности
11.06.2018 19:06    328
На улице в Дергачах на мужчину напали бойцовские собаки (видео)
10.06.2018 13:47    988
Задержание "злодеев" собаками, соревнования, демонстрация спецтехники и оружия: Нацполиция организовала мероприятие ко Дню защиты детей
01.06.2018 15:56    332
За сутки собаки покусали пятерых харьковчан, трое из них - дети
19.04.2018 17:13    451
Харьковчане просят горсовет штрафовать владельцев собак, не убирающих за ними
03.04.2018 14:08    475
Определена порода чаще всего кусающих людей собак
03.08.2016 15:45    893
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 