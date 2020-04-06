Собаки, взуття і пальта: що треба дезінфікувати у часи коронавірусу?
Чи потрібно носити рукавички, як правильно одягати маску, чим мити продукти, що робити з собаками і котами в часи коронавірусу?
На питання читачів BBC News Україна відповідала медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.
Чи зависає коронавірус у повітрі?
Коронавірус може залишатися деякий час у повітрі. Приблизно від 20 хвилин до 2 годин. Але це може статися лише якщо хтось дуже багато пчихав, або проводили якусь медичну процедуру - наприклад, бронхоскопію у відділеннях реанімації.
Саме тому важливо, щоб лікарі в реанімаціях були дуже добре захищені. Саме тому важливо, щоб люди, які працюють в офісах, гарно їх провітрювали. Провітрювання - це один з найбільш дієвих засобів у профілактиці коронавірусу.
Чи безпечно виходити на вулицю?
Гуляти можна і треба, але лише на одинці. Якщо ви будете гуляти самі, лише з дітьми чи рідними, з якими ви живете, це безпечно - якщо ви будете на відстані від інших людей.
Якщо ви збираєтесь компаніями, то вам важко проконтролювати, у кого з людей є якісь симптоми. Тоді ви можете поставити під удар близьких вам людей, які перебувають у зоні ризику.
Як гуляти з дітьми?
Гуляти з дітьми на вулиці можна, але лише там, де у них не буде контакту з іншими дітьми. Наприклад, якщо це ваш особистий ігровий майданчик у вашому дворі. І там більше ніхто не грається крім вас.
Як правильно носити маску?
Якщо, наприклад, ви йдете кудись, де може бути скупчення людей і ви знаєте, що там можуть не дотримуватись дистанції, то краще надягти маску.
Маску потрібно міняти часто, і одразу, якщо вона намокла. Хірургічні маски треба міняти приблизно раз на дві години.
Перед тим, як одягти маску, ви маєте помити руки. Після того, як зняли та викинули її - також помити руки. Або покласти у місце, де вона не буде в контакті з іншими речами.
Як і коли варто носити рукавички?
Мені невідомі рекомендації, що рукавички потрібно носити комусь, крім медичних працівників.
Всі процедури вони мають робити лише в рукавичках, які потім обов'язково мають зняти і викинути. Після будь-яких маніпуляцій з пацієнтом медпрацівники мають зняти і викинути/змінити рукавички.
Якщо ви носите рукавички, то у вас знижується увага і з'являється ілюзія захищеності. Цими рукавичками ви торкаєтесь всього і таким чином можете розносити інфекцію навколо.
Як часто мити руки?
Мити руки потрібно дуже часто з водою і милом не менше 20 секунд. Заведіть собі звичку, що як тільки ви заходите з вулиці додому, то відразу мийте руки. Нічого не робіть, не торкаєтесь, а відразу мийте руки.
Чим обробляти руки?
Достатньо ретельно мити руки з милом. Але, якщо немає можливості помити руки, то їх потрібно обробляти чимось спиртовмісним, наприклад, спиртовмісними серветками.
Чи потрібно щось капати в ніс, очі, полоскати горло для профілактики?
Таке враження, що наші люди весь час хочуть собі щось кудись закапати. У людей формується відчуття, що якщо вони щось кудись закапали, то утворюється якийсь захисний екран і вірус не пройде. Ні.
Нічого нікуди закапувати не треба. Якщо у вас нежить, то капайте. Ні? Не капайте.
Якщо болить горло, то полощіть. Не болить, то в жодному разі в цілях профілактики робити такого не треба. У доказовій медицині немає такої профілактики, що щось потрібно полоскати.
Від коронавірусу наразі немає вакцини і немає ліків. Від нього вас може захистити миття рук, провітрювання приміщень, миття поверхонь, соціальна дистанція. Також важливі повноцінна їжа і сон, щоб ви не перевтомлювалися і ваш організм міг боротися.
Жодні препарати, полоскання горла, закапування очей і носа не допомагають. Така профілактика не працює.
Як доглядати за собакою в умовах коронавірусу?
Гладити, чухати, любити, обнімати собаку. Коли повертаєтесь з прогулянки, не треба дезінфікувати бідну тварину. Треба обробити їй лапи, як ви завжди це робите - хтось миє, хтось витирає серветками чи рушником.
Чим і як протирати поверхні?
Вологе прибирання у приміщеннях потрібно робити часто. Ті поверхні, на які потрапляє слина, наприклад, столи і клавіатура, важливо протирати.
Дверні ручки, вимикачі ви можете протирати, але важливіше частіше мити руки. Обробляти поверхні треба спиртовмісними рідинами.
Що робити з верхнім одягом і взуттям?
З пальтами і капелюшками нічого не потрібно робити. Дайте їм спокій. Робіть все, як у звичайному житті.
Чи може волосся переносити коронавірус ?
Якщо ви працюєте в аптеці, або в медзакладі, маєте пишне волосся, то можливо є сенс його сховати. В інших випадках нічого робити не потрібно - ні занадто часто мити голову, ні тим більше стригтися.
Скільки разів протирати мобільні телефони?
Десь раз на годину, а то і частіше ми протираємо мобільні телефони. Якщо є, то спиртовмісними серветками, або іншими засобами дезінфекції.
Не давайте свій телефон нікому в руки. Це одна з найбільш брудних поверхонь.
Як мити овочі і фрукти?
Не треба нічого дезінфікувати. Все робити як завжди. Мити овочі, фрукти проточною водою.
Чи варто кварцувати приміщення?
Не думаю, що це доцільно. Провітрювати більш ефективно.
Источник: bbc.com