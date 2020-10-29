Социальная дистанция влияет на эмоциональное состояние человека - эксперт

Социум – необходимая часть жизни человека.

Об этом во время программы «Право на Голос» в информационном агентстве ГолосUA рассказал психолог Павел Басанский.

«Во время социальной дистанции мы отдаляемся друг от друга. Ведь социум - необходимая часть жизни человека, а человек, обделенный общением, остается один на один с собой. Это только одно из негативных последствий социальной дистанции», - заявил психолог.

П. Басанский отметил, что человеку в такой ситуации не хватает поддержки, а каждому, даже очень сильному человеку, она необходима.

«Почему короля делает свита? Потому что у короля есть поддержка. Поэтому, если президент приходит ко власти, он приходит со своей командой, ведь без команды он -пустое место», - подчеркнул психолог.

Эксперт объяснил, что поддержка и социальные связи необходимы каждому человеку, даже для ощущения своей безопасности.

«К примеру, когда мы находимся в компании друзей, которым доверяем, мы чувствуем себя намного увереннее, даже если они будут просто рядом стоять. Другие увидят, что вы не одни - и никто не сможет принести вам вред, так как у вас есть поддержка и защита. А если человек один, то, конечно же, он в какой-то мере беззащитен», - подытожил психолог.

Источник: golos.ua/

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