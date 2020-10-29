Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:45
Просмотров: 25

Социальная дистанция влияет на эмоциональное состояние человека - эксперт

Социальная дистанция влияет на эмоциональное состояние человека - эксперт

Социум – необходимая часть жизни человека.

Об этом во время программы «Право на Голос» в информационном агентстве ГолосUA рассказал психолог Павел Басанский.

«Во время социальной дистанции мы отдаляемся друг от друга. Ведь социум - необходимая часть жизни человека, а человек, обделенный общением, остается один на один с собой. Это только одно из негативных последствий социальной дистанции», - заявил психолог.

П. Басанский отметил, что человеку в такой ситуации не хватает поддержки, а каждому, даже очень сильному человеку, она необходима.

«Почему короля делает свита? Потому что у короля есть поддержка. Поэтому, если президент приходит ко власти, он приходит со своей командой, ведь без команды он -пустое место», - подчеркнул психолог.

Эксперт объяснил, что поддержка и социальные связи необходимы каждому человеку, даже для ощущения своей безопасности.

«К примеру, когда мы находимся в компании друзей, которым доверяем, мы чувствуем себя намного увереннее, даже если они будут просто рядом стоять. Другие увидят, что вы не одни - и никто не сможет принести вам вред, так как у вас есть поддержка и защита. А если человек один, то, конечно же, он в какой-то мере беззащитен», - подытожил психолог.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ «Станиця Луганська» продовжено до 15 листопада включно
Сегодня 10:19    88
Как ловко отразить почти любую манипуляцию: мнение эксперта
Сегодня 09:52    301
В Харькове возобновились полицейские рейды в метро (ВИДЕО, ФОТО)
Сегодня 08:07    201
Жителі Харківщини стали менше користуватися транспортом
28.10.2020 07:46    258
8 способов добиться успеха в профессии без опыта
27.10.2020 17:14    260
Канбан сделает вас организованнее и улучшит самочувствие
27.10.2020 16:59    218
8 признаков того, что вы умнее, чем думаете
27.10.2020 16:54    365
В Минздраве назвали условие ужесточения карантина в Украине
27.10.2020 16:46    212
Как узнать, любит ли тебя муж
27.10.2020 16:44    288
Почти половина харьковских кафе и магазинов продолжает нарушать карантин
27.10.2020 06:54    194
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 