Социологи выяснили, сколько денег украинцы тратят на лекарства ежемесячно

Каждый месяц почти 9% украинских семей в среднем тратят на лекарства и лечение более 2000 гривен, говорится в результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. От 1000 до 2000 гривен в месяц тратят 7% семей.

Согласно опросу, 19% тратят в месяц на лечение от 500 гривен до 1000 гривен, а 24% семей - от 200 гривен до 500 гривен.

При этом 15% респондентов отметили, что их семья в месяц тратит в среднем до 200 грн. Еще 13% отметили, что вообще ничего не тратили.

"Опрос показал, что с возрастом расходы украинцев на лекарства и лечение значительно возрастают", - отметили в Фонде "Деминициативы".

В то же время 35% респондентов отметили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. Еще 39% опрошенных указали на то, что не обращались за такими услугами. О том, что не доплачивали врачам, рассказали 23%, а 3% вообще не ответили на вопрос.

Также 70% опрошенных убеждены в том, что врачам не нужно доплачивать для того, чтобы гарантировать в будущем качественную помощь. Однако 19% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Еще 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование провели с 3 по 9 июля 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опросили 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, оккупированных Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Агентство Телевидения Новости