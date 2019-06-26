Что вызывает чувство ревности у человека и как с ней справиться

Иногда ревность сводит с ума, не дает здраво мыслить, что хуже всего – это чувство портит отношения с любимым человеком. Что такое ревность и как с ней бороться, рассказывает психолог Прищепа Екатерина.

Прежде всего, следует понять, что ревность – негативное чувство, которое приносит вред ревнивцу и всем тем, кто попадает под его раздачу. Но не нужно путать ревность с проявлением своих чувств, любопытством или игривой формой обиды. Что касается непосредственно самой ревности – здесь разговор пойдет о чувствах и эмоциях ревнивцев.

Люди начинают ревновать, когда им не хватает любви, ласки, нежности и внимания. Это может быть связано с тем, что:

– твоя вторая половинка на данном этапе переживает какие-то изменения на работе или возрастные кризисы. Но ведь тогда твоему любимому нужна твоя поддержка, а не бесконечные упреки;

– ты подняла свою чувственную планку выше, чем твой муж или жена. И теперь требуешь намного больше, чем тебе могут дать;

– прожив некоторое время вместе, чувства могут переходить в фазу затишья. То есть, они по-прежнему есть, но проявляются умерено, уже не так страстно.

На основании хотя бы этих трех причин, у людей может появляться страх, что они никому не нужны, что их не любят, что они останутся одни. При этом и возникает ревность, как защитная реакция на внешний мир. Если ты постоянно ревнуешь своего мужчину, нужно хорошенько подумать и определить, что именно стало причиной ревности (это могут быть необязательно эти три пункта).

После выяснения отношений с самой собой, подумай – справедлива ли твоя ревность по отношению к твоему мужчине, поставь себя на его место и продумай, или, даже, напиши в деталях, как бы ты поступила в этой ситуации. После этого проанализируй отношение своего любимого к тебе при возникших обстоятельствах и, свое, будь ты на его месте. Результаты будут ошеломляющими! Ведь человек всегда думает, что никто, кроме него, добрее и терпеливее быть не может, только он – такой уникальный. Еще чтобы я рекомендовала сделать – это заняться собой. И сделать это в первую очередь. Ведь если мы довольны собой, значит, уверены в себе, и нам не придет в голову, что кто-то может увести нашу любовь, ведь мы такие классные! Да и времени особо не будет на сочинение такой ерунды, как ревность.



Источник: ivona.bigmir.net



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